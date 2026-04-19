Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos acendeu um alerta internacional ao incluir o Brasil entre os principais fornecedores de substâncias químicas utilizadas na produção de drogas ilícitas. O documento, elaborado durante o governo Trump, reposiciona o país em uma lista sensível no cenário do combate ao narcotráfico.

Segundo a análise, o Brasil aparece ao lado de nações como China, México e Colômbia como origem de insumos essenciais para a fabricação de entorpecentes em escala global. Esses produtos, de acordo com o relatório, acabam desviados para rotas ilegais e alimentam cadeias de produção, especialmente de cocaína na América do Sul.

De acordo com o Metrópoles, o diagnóstico faz parte de um levantamento mais amplo usado por Washington para medir o desempenho de países no enfrentamento ao crime organizado. O relatório avalia desde leis e atuação policial até a cooperação internacional, servindo também como base para decisões diplomáticas e acordos bilaterais.

A inclusão do Brasil ocorre em um momento de intensificação das discussões sobre segurança e tráfico na região. Recentemente, os dois países firmaram iniciativas conjuntas para combater redes criminosas transnacionais, com troca de inteligência e operações coordenadas.

O conteúdo do relatório não acusa diretamente o Estado brasileiro de envolvimento com o narcotráfico, mas aponta falhas no controle e no desvio de substâncias químicas.

Com informações do Metrópoles