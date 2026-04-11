11/04/2026
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Veja: Remo x Vasco onde assistir e prováveis escalações hoje (11)

Onde assistir Remo x Vasco? Jogo terá transmissão na TV aberta hoje (11) e times chegam com desfalques de peso no Mangueirão.

Por Redação ContilNet 11/04/2026
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Veja: Remo x Vasco onde assistir e prováveis escalações hoje (11)
⏱️ 2 mins leitura

O clima de decisão toma conta de Belém nesta tarde de sábado (11). A partir das 16h30 (horário de Brasília), o Mangueirão será o palco do embate entre Remo e Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro. A grande dúvida dos torcedores que já se preparam para o jogo é remo x vasco onde assistir e como as equipes chegam para este duelo repleto de desfalques importantes.

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Enquanto o Leão busca a força da sua torcida para superar baixas no setor criativo, o Cruzmaltino chega ao Pará modificado por suspensões e lesões. Confira abaixo todos os detalhes da transmissão e as prováveis formações.

📺 Onde assistir Remo x Vasco ao vivo hoje

Para a alegria dos torcedores, a partida terá ampla cobertura, incluindo sinal aberto para diversas regiões do país.

  • Globo: Transmissão na TV aberta (consulte a programação local para sua praça).

  • Premiere: Disponível no sistema de pay-per-view para todo o Brasil.

  • Horário: 16h30 (de Brasília).

📋 Prováveis Escalações: Mudanças forçadas no Pará

Tanto o técnico do Remo quanto a comissão técnica do Vasco precisaram mexer em suas estruturas ideais devido a suspensões e problemas físicos.

A situação do Remo: O Leão não poderá contar com sua principal estrela, Yago Pikachu, que cumpre suspensão automática após ser expulso contra o Grêmio na rodada anterior. Além dele, o meia Vitor Bueno permanece sob cuidados do departamento médico.

  • Provável Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Picco e Braga; Jajá, Alef Manga e Taliari.

A situação do Vasco: O time carioca chega com o setor defensivo e o meio-campo desfalcados. Puma Rodríguez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No DM, seguem os volantes Jair e Mateus Carvalho, além do atacante Brenner.

  • Provável Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê, Thiago Mendes e Rojas; David e Andrés Gómez.

⚖️ Arbitragem para o confronto

A CBF escalou uma equipe de arbitragem nordestina para comandar o apito no Mangueirão:

  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

  • Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE).

  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

Fonte: Redação ContilNet

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