10/04/2026
Renan Biths deixa articulação política e passa a comandar apenas a Semsa

"Tenho alguns nomes na cabeça. Ainda estamos pensando para decidir", disse Alysson

Por Redação ContilNet 10/04/2026
Renan Biths é secretário de Saúde/Foto: Reprodução
Durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta sexta-feira (10), o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, afirmou que o policial civil Renan Biths vai deixar a articulação política da Prefeitura e ficar apenas no cargo de secretário municipal de Saúde.

O gestor ocupava, de forma cumulativa, os dois cargos na gestão do ex-prefeito Tião Bocalom. Alysson disse que ele passará a cuidar apenas da Saúde a partir de agora.

“Renan é uma figura importante dentro da nossa gestão, mas agora ele vai cuidar da nossa Saúde, que precisa muito dele. Em breve, vamos anunciar outro nome para a articulação política”, disse o prefeito.

Questionado sobre quem deve ocupar a função de articulador, Alysson afirmou que ainda está avaliando nomes:

“Tenho alguns nomes na cabeça. Ainda estamos pensando para decidir”, finalizou.

