Renan Biths deixa articulação política e passa a comandar apenas a Semsa

Durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta sexta-feira (10), o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, afirmou que o policial civil Renan Biths vai deixar a articulação política da Prefeitura e ficar apenas no cargo de secretário municipal de Saúde.
VEJA TAMBÉM: Alysson dá detalhes de quem deve ser a sua nova secretária de Educação
O gestor ocupava, de forma cumulativa, os dois cargos na gestão do ex-prefeito Tião Bocalom. Alysson disse que ele passará a cuidar apenas da Saúde a partir de agora.
“Renan é uma figura importante dentro da nossa gestão, mas agora ele vai cuidar da nossa Saúde, que precisa muito dele. Em breve, vamos anunciar outro nome para a articulação política”, disse o prefeito.
Questionado sobre quem deve ocupar a função de articulador, Alysson afirmou que ainda está avaliando nomes:
“Tenho alguns nomes na cabeça. Ainda estamos pensando para decidir”, finalizou.
