Renato Gaúcho afirmou hoje que Flamengo e Palmeiras são os favoritos ao Brasileirão.

O técnico Renato Gaúcho não poupou elogios ao poderio financeiro e técnico de Flamengo e Palmeiras. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (22/04), o atual comandante do Vasco analisou o cenário do futebol brasileiro em 2026 e foi categórico: a disputa pelo troféu da Série A já tem seus protagonistas definidos.

A Análise do Comandante

Para Renato, a capacidade de investimento é o diferencial que separa o topo da tabela do restante dos clubes:

Poder Financeiro: “Flamengo tem muito dinheiro, contrata os melhores. Palmeiras está sempre na mesma linha”, destacou o treinador, mencionando o Cruzeiro como o único clube que tenta se aproximar dessa realidade econômica.

A Previsão: “Flamengo e Palmeiras vão decidir o Brasileiro. É uma opinião minha. Eles se preparam e trazem jogadores de fora. O resto vem embaixo, na outra prateleira”.

O Panorama da Tabela

Os números atuais sustentam a tese de Renato. O Palmeiras lidera a competição com 29 pontos, seguido de perto pelo Flamengo, que soma 23 pontos e possui um jogo a menos, o que pode encurtar a distância para apenas três pontos. O Vasco, sob o comando de Renato, faz uma campanha estável, ocupando a décima colocação com 16 pontos.

Com informações do UOL.

Hegemonia em Números

A previsão de Renato reflete o domínio recente da dupla no país. Nas últimas oito edições do Campeonato Brasileiro, Rubro-Negros e Alviverdes conquistaram seis títulos (três para cada lado).

Compromissos na Copa do Brasil

Enquanto o debate sobre o Brasileirão ferve, os clubes voltam suas atenções para o mata-mata nacional hoje: