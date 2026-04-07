Renovação automática de CNH já beneficou mais de 4 mil motoristas no Acre

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Com a medida da renovação automática, 4.270 motoristas deixaram de pagar pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A iniciativa gerou uma economia de R$ 3.976.861, entre dezembro de 2025 e março de 2026, de acordo com os dados do Ministério dos Transportes, do Governo Federal.

A renovação automática foi viabilizada pela Medida Provisória nº 1.327/2025, conhecida como MP do Bom Condutor, que permite a renovação automática da CNH é permitida para condutores que, entre outros critérios, não cometeram infrações sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses.

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A medida provisória integra o programa CNH do Brasil, elimina custos e simplifica o processo de renovação da carteira de motorista, reduz etapas burocráticas e amplia o acesso aos serviços digitais.

Cenário nacional

Em todo o país, mais de 1,6 milhão de motoristas tiveram a CNH renovada automaticamente e sem custos, com economia superior a R$ 1,2 bilhão.

O Sudeste lidera o ranking de economia, com R$ 606,5 milhões, seguido do Nordeste, com R$ 255,2 milhões, impulsionado pela forte adesão em estados como Bahia, Ceará e Pernambuco. O Sul aparece na sequência, com R$ 224,4 milhões. No Centro-Oeste, a economia soma R$ 105 milhões, enquanto a região Norte registra R$ 57,6 milhões em economia com a renovação automática da CNH.

A renovação está em andamento por meio de processamento em lotes e respeita o prazo legal de até 30 dias após o vencimento do documento. Nesse período, o condutor pode circular normalmente, conforme a legislação de trânsito.

Os dados reforçam a forte adesão ao programa nas diferentes regiões do país. O aplicativo CNH do Brasil já soma mais de 56 milhões de usuários ativos e oferece cursos teóricos gratuitos para quem deseja se tornar condutor. Alinhada ao programa, a MP do Bom Condutor contribui para a redução de custos, a ampliação do uso de soluções digitais e incentiva comportamentos mais seguros no trânsito. Desde o lançamento, mais de 2 milhões de pessoas finalizaram os cursos disponíveis na plataforma e mais de meio milhão de brasileiros emitiram a primeira carteira de motorista.