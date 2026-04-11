11/04/2026
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Repaginado! Léo Santana celebra nova fase do “PaGGodin”: “É mais intimista”

Por Guilherme Giagio 11/04/2026
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Repaginado! Léo Santana celebra nova fase do “PaGGodin”: “É mais intimista”
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Repaginado! Léo Santana celebra nova fase do “PaGGodin”: “É mais intimista”

O cantor vai relançar seu projeto de pagode em maio, com estreia em Salvador (BA)

Guilherme Giagio

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Repaginado! Léo Santana celebra nova fase do “PaGGodin”: “É mais intimista”
Léo Santana conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias. (Portal LeoDias)

        O cantor Léo Santana conversou com a repórter Mônica Apor, do Portal LeoDias, na sexta-feira (10/4), no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) de São Paulo. No bate-papo, o baiano revelou a nova cara de seu projeto de pagode, o “PaGGodin”. De acordo com ele, a atração retorna com mudanças no formato, priorizando uma experiência mais próxima do público.

        Segundo o artista, a mudança veio para atender um desejo antigo dos fãs, que pediram um formato mais intimista, mas sem perder a grandiosidade. “Muitas das pessoas estavam me cobrando: ‘faz aquele esquema mais perto da gente’. Aquilo que você faz na sua casa, com seus amigos, é muito do que a gente espera do PaGGodin”, afirmou.

        Veja as fotos

        Portal LeoDias
        Léo Santana conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias.Portal LeoDias
        Portal LeoDias
        Léo Santana conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias.Portal LeoDias
        Vitor Santos / AgNews
        Liz, filha de Léo Santana, rouba a cena ao acompanhar o bloco do pai em SalvadorVitor Santos / AgNews
        Andy Santana/ Brazil News
        Liz, filha de Léo Santana, rouba a cena ao acompanhar o bloco do pai em SalvadorAndy Santana/ Brazil News

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        Na primeira turnê, o projeto passou por sete capitais com ingressos esgotados. Apesar do sucesso, Léo reconhece que o formato acabou ficando mais distante do público do que ele imaginava. Por isso, a ideia agora é encontrar um equilíbrio entre estrutura e proximidade. “A gente veio com uma estrutura gigante, mas entendemos que dava para deixar mais dinâmico, mais perto”, explicou.

        Além das mudanças no formato, o “PaGGodin” também marca um retorno pessoal às origens musicais do cantor. Antes de se consolidar no pagodão baiano, Léo Santana teve contato direto com o samba, tocando pandeiro em grupos do gênero. “Antes mesmo de ser cantor, eu já vivia isso. É algo que vem do coração. E graças a Deus está indo muito bem”, disse.

        A nova fase estreia no dia 24 de maio, em Salvador, com ingressos já esgotados. O projeto também vai passar por outras capitais, como São Paulo, que ainda terá data anunciada. A nova turnê também contará com participações especiais, mas sem divulgação prévia. A estratégia é manter o foco no projeto: “A gente vai divulgar depois. Quero que as pessoas vão pelo PaGGodin. Se tiver participação, é lucro”, concluiu.

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        Conteúdo reproduzido originalmente em: Portal Leo Dias por Guilherme Giagio

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