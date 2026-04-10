Resultado da Dupla Sena de hoje: Concurso 2943 acumula (10)
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
A Caixa Económica Federal realizou na noite desta sexta-feira (10) os sorteios do resultado da Dupla Sena de hoje concurso 2943. Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios da noite, fazendo com que o prémio principal acumulasse mais uma vez.
Apesar de não termos ganhadores na faixa principal, centenas de apostadores garantiram prémios nas faixas da Quina, Quadra e Terno. Confira abaixo os números sorteados em cada ronda e a tabela completa de rateio.
🔢 1º Sorteio
09
16
18
20
23
28
16
18
20
23
28
- Sena: Não houve ganhadores
- Quina: 13 apostas (R$ 4.818,96)
- Quadra: 624 apostas (R$ 116,91)
- Terno: 11.909 apostas (R$ 3,06)
🔢 2º Sorteio
02
10
11
16
23
42
10
11
16
23
42
- Sena: Não houve ganhadores
- Quina: 3 apostas (R$ 18.518,40)
- Quadra: 443 apostas (R$ 112,66)
- Terno: 8.551 apostas (R$ 2,89)
🗓️ Próximo Sorteio e Valor Acumulado
|Data do Próximo Concurso
|13/04/2026
|Prémio Estimado
|R$ 650.000,00