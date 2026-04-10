Resultado da Dupla Sena de hoje: Concurso 2943 acumula (10)

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Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Atualizado a 10 de abril de 2026

A Caixa Económica Federal realizou na noite desta sexta-feira (10) os sorteios do resultado da Dupla Sena de hoje concurso 2943. Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios da noite, fazendo com que o prémio principal acumulasse mais uma vez.

Apesar de não termos ganhadores na faixa principal, centenas de apostadores garantiram prémios nas faixas da Quina, Quadra e Terno. Confira abaixo os números sorteados em cada ronda e a tabela completa de rateio.