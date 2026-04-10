10/04/2026
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Resultado da Dupla Sena de hoje: Concurso 2943 acumula (10)

Por Redação ContilNet 10/04/2026
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Resultado da Dupla Sena de hoje: Concurso 2943 acumula (10)
Foto: Divulgação

Resultado da Dupla Sena de hoje: Concurso 2943 acumula (10)

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

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A Caixa Económica Federal realizou na noite desta sexta-feira (10) os sorteios do resultado da Dupla Sena de hoje concurso 2943. Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios da noite, fazendo com que o prémio principal acumulasse mais uma vez.

Apesar de não termos ganhadores na faixa principal, centenas de apostadores garantiram prémios nas faixas da Quina, Quadra e Terno. Confira abaixo os números sorteados em cada ronda e a tabela completa de rateio.

🔢 1º Sorteio

09
16
18
20
23
28
  • Sena: Não houve ganhadores
  • Quina: 13 apostas (R$ 4.818,96)
  • Quadra: 624 apostas (R$ 116,91)
  • Terno: 11.909 apostas (R$ 3,06)

🔢 2º Sorteio

02
10
11
16
23
42
  • Sena: Não houve ganhadores
  • Quina: 3 apostas (R$ 18.518,40)
  • Quadra: 443 apostas (R$ 112,66)
  • Terno: 8.551 apostas (R$ 2,89)

🗓️ Próximo Sorteio e Valor Acumulado

Data do Próximo Concurso 13/04/2026
Prémio Estimado R$ 650.000,00

Arrecadação total deste concurso: R$ 1.415.007,00
Por: Redação ContilNet

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