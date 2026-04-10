Resultado da Lotofácil de hoje: Concurso 3658 e ganhadores (10)

Pegue o seu bilhete! A Caixa acaba de liberar os números sorteados e o rateio completo do concurso 3658 da Lotofácil. Duas apostas levaram a bolada principal.

A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta sexta-feira (10) mais um sorteio da loteria mais querida do Brasil. O resultado da Lotofácil de hoje concurso 3658 já foi publicado e a grande notícia da noite é que duas apostas dividiram o prêmio principal! Cada ganhador que cravou as 15 dezenas vai embolsar mais de R$ 786 mil.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Se você fez a sua “fezinha” para o concurso desta sexta, pegue o seu bilhete agora. O [Nome do Seu Portal] traz a lista completa das dezenas sorteadas e a tabela com o rateio para todas as faixas de premiação.

🔢 Números sorteados da Lotofácil (Concurso 3658)

Confira com atenção o seu volante. As 15 dezenas sorteadas nesta noite de sexta-feira foram:

02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24

Duas apostas cravaram os 15 números e dividiram o prêmio principal nesta sexta-feira | Foto: Divulgação / Caixa

💰 Rateio: Tabela completa de ganhadores

Além dos dois grandes felizardos, a Lotofácil premiou milhares de apostadores nas faixas de 14, 13, 12 e 11 acertos. Veja como ficou a divisão exata do dinheiro, segundo o rateio oficial da Caixa:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras (R$ 786.443,96 para cada)

14 acertos: 250 apostas ganhadoras (R$ 1.884,56 para cada)

13 acertos: 9.575 apostas ganhadoras (R$ 35,00 para cada)

12 acertos: 118.263 apostas ganhadoras (R$ 14,00 para cada)

11 acertos: 575.011 apostas ganhadoras (R$ 7,00 para cada)

A arrecadação total deste concurso fechou em R$ 22.014.272,00.

🗓️ Quando é o próximo sorteio e qual o valor?

A Lotofácil não para! O próximo sorteio (concurso 3659) já acontece neste sábado, dia 11 de abril de 2026. O prêmio principal retorna ao patamar base com estimativa de pagar R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas.

A Caixa também informou que o prêmio acumulado para o aguardado Sorteio Especial da Independência continua crescendo e já ultrapassou a impressionante marca de R$ 91,8 milhões (R$ 91.899.016,09).

Por: Redação ContilNet