Resultado da Lotofácil de hoje: Concurso 3660 sorteia R$ 1,7 milhão (13)

Última chance! Apostas para o resultado da Lotofácil de hoje concurso 3660 encerram às 19h; veja como concorrer aos R$ 1,7 milhão.

⏱️ 2 mins leitura

A sorte está lançada para milhares de brasileiros nesta segunda-feira (13)! A Caixa Econômica Federal realiza, a partir das 20h, o sorteio do resultado da Lotofácil de hoje concurso 3660, que promete pagar um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão para quem acertar as 15 dezenas mágicas.

Considerada a loteria “queridinha” do público pela alta probabilidade de premiação, a Lotofácil atrai um volume massivo de apostas de última hora. Se você ainda não fez o seu jogo, o ContilNet preparou este guia com tudo o que você precisa saber antes do globo girar no Espaço da Sorte, em São Paulo.

🕒 Horário e como apostar no concurso 3660

Para concorrer ao prêmio de hoje, os apostadores têm um prazo rígido. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa.

Valor da aposta mínima: R$ 3,00 (para 15 números).

Onde jogar: Lotéricas físicas, App Loterias Caixa ou site oficial.

Teimosinha: Você pode repetir o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Apostadores têm até as 19h para registrar o palpite e concorrer ao prêmio milionário desta segunda | Foto: Divulgação

🔢 Resultado da Lotofácil de hoje (Dezenas Sorteadas)

Assim que o sorteio for realizado pela Caixa às 20h, as dezenas aparecerão em tempo real abaixo. Atualize esta página para conferir o resultado da Lotofácil de hoje concurso 3660:

Dezenas sorteadas: [Aguardando Sorteio]

💰 Tabela de Premiação e Rateio

Na Lotofácil, ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Veja como funciona a divisão do prêmio:

15 acertos: Prêmio principal (R$ 1,7 milhão estimado).

14 acertos: Prêmio variável conforme o total arrecadado.

13 acertos: Valor fixo de R$ 30,00.

12 acertos: Valor fixo de R$ 12,00.

11 acertos: Valor fixo de R$ 6,00.

⚖️ Transmissão ao vivo

O sorteio do concurso 3660 terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal e pelo YouTube, garantindo total transparência ao processo coordenado pela equipe de loterias.

Fonte: ContilNet Loterias