17/04/2026
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Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2913

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2913. Números sorteados: 03 - 04 - 09 - 14 - 17 - 19 - 23 - 25 - 28 - 30 - 48 - 49 - 53 - 54 - 63. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias 17/04/2026
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Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2913

 

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Resultado oficial

Lotomania

Lotomania concurso 2913

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

0304091417192325283048495354636874768996
Data oficial do sorteio: 17/04/2026
Acumulou
Concurso2913
Data oficial17/04/2026
StatusAcumulou

Resultado da Lotomania de hoje

O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2913, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 09 – 14 – 17 – 19 – 23 – 25 – 28 – 30 – 48 – 49 – 53 – 54 – 63 – 68 – 74 – 76 – 89 – 96.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.

Premiação do concurso 2913

Atualizado

Confira abaixo o detalhamento das faixas de premiação da Lotomania.

Faixa
Ganhadores
Prêmio
20 acertos
0 ganhador(es)
19 acertos
4 ganhador(es)
18 acertos
65 ganhador(es)
17 acertos
524 ganhador(es)
16 acertos
3108 ganhador(es)
15 acertos
12478 ganhador(es)
0 acertos
0 ganhador(es)

Resumo rápido

Leitura objetiva

O concurso 2913 da Lotomania foi realizado em 17/04/2026. A faixa principal do sorteio foi 20 acertos. Se você apostou, confira o bilhete com atenção e acompanhe o portal para novos resultados e próximos concursos.

Importante: acompanhe o portal ContilNet Notícias para ver novos resultados, atualizações de premiação e próximos concursos.
Fonte: Resultados oficiais da Caixa Econômica Federal.

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