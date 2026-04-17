Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2913

Confira as dezenas sorteadas, o status da faixa principal e o resumo oficial da premiação divulgado pela Caixa.

Resultado da Lotomania de hoje

O resultado da Lotomania de hoje, referente ao concurso 2913, já foi divulgado. Nesta página você confere rapidamente as dezenas sorteadas e os principais detalhes do concurso.

As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 09 – 14 – 17 – 19 – 23 – 25 – 28 – 30 – 48 – 49 – 53 – 54 – 63 – 68 – 74 – 76 – 89 – 96.

O prêmio principal acumulou e não teve aposta vencedora na faixa principal.