Resultado da Quina de hoje: Concurso 6998 acumula (10)
A Caixa Econômica Federal acaba de realizar o sorteio nesta sexta-feira (10) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Ninguém acertou as 5 dezenas da Quina nesta noite de sexta-feira (10). Com o resultado da Quina de hoje concurso 6998, o prêmio principal acumulou mais uma vez. Apesar disso, 35 apostas bateram na trave com a quadra e garantiram mais de R$ 15 mil cada. Confira os números e a tabela de rateio oficial.
🔢 Dezenas Sorteadas
09
35
45
48
49
35
45
48
49
💰 Rateio e Premiação
🗓️ Valores para os Próximos Sorteios
|Estimativa do Próximo Concurso (11/04/2026)
|R$ 13.000.000,00
|Acumulado Próximo Concurso
|R$ 11.577.764,41
|Acumulado Final Cinco (7005)
|R$ 1.939.011,55
|Acumulado Sorteio Especial de São João
|R$ 105.825.524,77