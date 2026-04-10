A Caixa Econômica Federal acaba de realizar o sorteio nesta sexta-feira (10) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Ninguém acertou as 5 dezenas da Quina nesta noite de sexta-feira (10). Com o resultado da Quina de hoje concurso 6998, o prêmio principal acumulou mais uma vez. Apesar disso, 35 apostas bateram na trave com a quadra e garantiram mais de R$ 15 mil cada. Confira os números e a tabela de rateio oficial.