10/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Resultado da Quina de hoje: Concurso 6998 acumula (10)

Por Redação ContilNet 10/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Resultado da Quina de hoje: Concurso 6998 acumula (10)

Resultado da Quina de hoje: Concurso 6998 acumula (10)

A Caixa Econômica Federal acaba de realizar o sorteio nesta sexta-feira (10) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Ninguém acertou as 5 dezenas da Quina nesta noite de sexta-feira (10). Com o resultado da Quina de hoje concurso 6998, o prêmio principal acumulou mais uma vez. Apesar disso, 35 apostas bateram na trave com a quadra e garantiram mais de R$ 15 mil cada. Confira os números e a tabela de rateio oficial.

🔢 Dezenas Sorteadas

09
35
45
48
49

💰 Rateio e Premiação

  • 5 acertos: Não houve ganhadores (Acumulou!)
  • 4 acertos: 35 apostas ganhadoras (R$ 15.484,88)
  • 3 acertos: 4.896 apostas ganhadoras (R$ 105,42)
  • 2 acertos: 117.727 apostas ganhadoras (R$ 4,38)

🗓️ Valores para os Próximos Sorteios

Estimativa do Próximo Concurso (11/04/2026) R$ 13.000.000,00
Acumulado Próximo Concurso R$ 11.577.764,41
Acumulado Final Cinco (7005) R$ 1.939.011,55
Acumulado Sorteio Especial de São João R$ 105.825.524,77
Arrecadação total deste concurso: R$ 11.787.225,00
Por: Redação ContilNet

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.