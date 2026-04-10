Resultado da Super Sete de hoje: Concurso 833 acumula (10)
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
O prêmio principal do resultado da Super Sete de hoje concurso 833 acumulou. Nenhuma aposta conseguiu cravar a sequência correta nas sete colunas sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite desta sexta-feira (10). Com isso, a estimativa para o próximo concurso disparou para R$ 5,7 milhões.
Apesar da faixa principal ter ficado vaga, três apostadores bateram na trave com seis acertos e garantiram um prêmio de R$ 18.410,97 cada. Confira abaixo os números sorteados em cada coluna e o rateio oficial.
🔢 Dezenas Sorteadas por Coluna
Col 1
2
Col 2
9
Col 3
0
Col 4
9
Col 5
6
Col 6
4
Col 7
2
💰 Rateio Completo
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio (R$)
|7 Acertos
|0
|Acumulou
|6 Acertos
|3
|18.410,97
|5 Acertos
|81
|974,12
|4 Acertos
|1.100
|71,73
|3 Acertos
|10.015
|6,00
🗓️ Próximo Sorteio: 13/04/2026
Estimativa de prêmio para o concurso 834:
R$ 5.700.000,00