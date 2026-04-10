10/04/2026
Resultado da Super Sete de hoje: Concurso 833 acumula (10)

Por Redação ContilNet 10/04/2026
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

O prêmio principal do resultado da Super Sete de hoje concurso 833 acumulou. Nenhuma aposta conseguiu cravar a sequência correta nas sete colunas sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite desta sexta-feira (10). Com isso, a estimativa para o próximo concurso disparou para R$ 5,7 milhões.

Apesar da faixa principal ter ficado vaga, três apostadores bateram na trave com seis acertos e garantiram um prêmio de R$ 18.410,97 cada. Confira abaixo os números sorteados em cada coluna e o rateio oficial.

🔢 Dezenas Sorteadas por Coluna

Col 1
2
Col 2
9
Col 3
0
Col 4
9
Col 5
6
Col 6
4
Col 7
2

💰 Rateio Completo

Faixa Ganhadores Prêmio (R$)
7 Acertos 0 Acumulou
6 Acertos 3 18.410,97
5 Acertos 81 974,12
4 Acertos 1.100 71,73
3 Acertos 10.015 6,00

🗓️ Próximo Sorteio: 13/04/2026

Estimativa de prêmio para o concurso 834:

R$ 5.700.000,00

Arrecadação total: R$ 1.338.474,00 | Valor acumulado: R$ 5.457.515,21
Fonte: Loterias Caixa | Redação ContilNet

