Resultado do concurso da Câmara é divulgado; veja lista final das provas

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Foi publicada nesta quarta-feira, 8 de abril, no Diário Oficial da União, a lista com o resultado das provas objetivas de um concurso público da Câmara dos Deputados, etapa aguardada por milhares de candidatos em todo o país.

A divulgação marca o avanço do certame, que segue agora para as próximas fases previstas no edital. Com a publicação, os participantes já podem consultar o desempenho individual e verificar a classificação preliminar dentro das vagas ofertadas.

O concurso é considerado um dos mais disputados do país, devido à estabilidade e à remuneração oferecida pelos cargos no Legislativo federal. Por isso, cada atualização do cronograma costuma gerar grande repercussão entre candidatos que acompanham o processo.

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Além disso, a publicação também abre prazo para eventuais recursos, conforme as regras estabelecidas no edital. Os candidatos que identificarem inconsistências nos resultados poderão apresentar contestação dentro do período estipulado.

A lista completa foi disponibilizada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 8 de abril, onde também constam orientações sobre as próximas etapas do concurso.