Resumo BBB 26: madrugada tem comemoração de Jordana e choro de Milena; veja

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A madrugada desta quarta-feira (8/4) no BBB 26 foi um verdadeiro turbilhão de emoções e movimentações táticas. Logo após a saída de Samira, o clima na casa dividiu-se entre o alívio e o luto.

No Quarto Sonho de Voar, Marciele e Jordana não esconderam a euforia ao sobreviverem a mais uma berlinda, pulando nas camas e agradecendo ao público. Em contrapartida, o Quarto Sonho da Eternidade foi palco de lágrimas e desabafos, com Milena sentindo profundamente a perda de sua principal aliada no jogo.

De acordo com o portal GShow, a saída da atendente de bar não apenas abalou o emocional dos “Eternos”, como também serviu de gatilho para a antecipação da próxima Formação de Paredão, com Jordana consolidada como o alvo número um da oposição.

Milena promete revanche e Leandro Boneco muda de lado

A dinâmica do BBB 26 sofreu uma guinada com a nova postura de alguns jogadores após o resultado do Paredão:

O Alvo Está Definido: Milena, entre soluços, reafirmou que sua perseguição a Jordana não acabou. “Se eu for Líder, indico ela direto”, disparou a mineira, que chegou a questionar se a eliminação de Samira não seria um Paredão Falso.

Movimentação de Boneco: Leandro Boneco virou pauta no Quarto do Líder. Segundo Juliano Floss, o brother pretende se mudar para o Quarto da Eternidade e já abriu que seu foco principal é votar no trio formado por Jordana, Marciele e Gabriela.

Análise de Juliano e Ana Paula: O Líder Juliano Floss acredita que Jordana irá “inflar” após o retorno, mas Ana Paula Renault ponderou que isso pode ser bom para o grupo, pois agora eles “sabem como atacar” o jogo das adversárias.

Resumo da madrugada: BBB 26 (08/04/2026)

Confira os pontos principais que agitaram a casa mais vigiada do Brasil:

Evento da Madrugada Protagonistas Detalhe Relevante Comemoração Jordana e Marciele Pularam na cama no Quarto Sonho de Voar Luto pela Aliada Milena Chorou sozinha com a foto da família de Samira Estratégia do Líder Juliano e Ana Paula Analisaram a falta de maturidade de Milena no jogo Troca de Quarto Leandro Boneco Pretende se juntar aos “Eternos” Elogio Inesperado Gabriela e Jordana Afirmaram que Juliano Floss está “mais de boa”

Apesar da rivalidade declarada, um momento de trégua chamou a atenção: no Quarto Sonho de Voar, as adversárias de Juliano Floss elogiaram a mudança de comportamento do dançarino, afirmando que ele está “bem mais legal” e acessível.

Segundo o levantamento do GShow, essa percepção pode ser uma faca de dois gumes, já que no andar de cima, o Líder e a veterana Ana Paula Renault já articulam como “desviar delas com humor” ou partir para o ataque direto.

Com Milena ferida e Jordana fortalecida, o BBB 26 entra em uma fase de confronto direto, onde a maturidade emocional apontada por Floss será o divisor de águas entre a permanência e a porta de saída.