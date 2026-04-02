Retrato de Gladson feito por artista acreano vai para galeria de ex-governadores

📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet

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O descerramento do retrato oficial do ex-governador Gladson Camelí foi um dos momentos solenes da cerimônia de transmissão de cargo para a governadora Mailza Assis, nesta quinta-feira (2).

A obra, assinada pelo artista visual acreano Matias Souza, passa a fazer parte do acervo histórico do Executivo estadual.

O trabalho foi desenvolvido ao longo de uma semana e executado em técnica mista.

O quadro deverá ser colocado na galeria dos ex-governadores do Acre, localizada no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco.

“Foi uma grande honra retratar o governador Gladson Camelí. Um trabalho como esse carrega um peso muito significativo, porque vai além da arte, representa um momento da história do nosso Estado. Também foi um desafio, justamente pela responsabilidade de alcançar fidelidade nos detalhes e transmitir a presença institucional que a obra exige. Mas saber que esse retrato vai integrar o acervo histórico oficial da minha terra natal torna tudo ainda mais especial. É algo que levo com muito respeito e orgulho na minha trajetória”, destacou o artista.

A obra foi executada sobre tela montada em estrutura artesanal em madeira de reaproveitamento, com acabamento em verniz, assegurando durabilidade e preservação. A moldura, em madeira de origem sustentável, segue padrão compatível com espaços institucionais.

Com mais de duas décadas de atuação na arte urbana e no graffiti, Matias reúne técnica e sensibilidade para traduzir, na pintura, não apenas a imagem, mas o significado simbólico de um período de governo, consolidando o retrato como peça de valor histórico e documental para o Estado do Acre.