Reviravolta: Adailton deve trocar MDB pelo União Brasil para disputar reeleição

📸 Foto Destaque: Reprodução

⏱️ 2 minutos de leitura 🔍 Fato Checado

O deputado estadual Adailton Cruz, que tinha sua filiação ao MDB marcada para este sábado (4), deve mudar de rota e ingressar no União Brasil (UB). O parlamentar corre contra o relógio, já que o prazo da janela partidária se encerra hoje, data limite para quem deseja disputar as eleições deste ano por uma nova sigla.

A informação foi confirmada pelo próprio deputado à reportagem do ContilNet. A escolha estratégica se baseia na força da federação entre o UB e o Progressistas — denominada União Progressistas — que se apresenta como a chapa mais competitiva na disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), contando com pelo menos 11 deputados com mandato buscando a reeleição.

“Ainda estou definindo hoje, mas é quase certo”, afirmou Adailton, ressaltando que a decisão final precisa ocorrer até o fechamento da janela neste sábado.

A reviravolta causou surpresa na cúpula do MDB, especialmente entre os chamados “cabeças brancas”, que já davam como certa a chegada de Cruz.

LEIA TAMBÉM:

Os membros do partido souberam da notícia por uma mensagem enviada no grupo de WhatsApp da sigla, explicando que a migração para o UB foi uma decisão estritamente estratégica.

A mensagem enviada aos emedebistas dizia: