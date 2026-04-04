05/04/2026
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Reviravolta: Adailton deve trocar MDB pelo União Brasil para disputar reeleição

A escolha estratégica se baseia na força da federação entre o UB e o Progressistas

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Reviravolta: Adailton deve trocar MDB pelo União Brasil para disputar reeleição
📸 Foto Destaque: Reprodução
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O deputado estadual Adailton Cruz, que tinha sua filiação ao MDB marcada para este sábado (4), deve mudar de rota e ingressar no União Brasil (UB). O parlamentar corre contra o relógio, já que o prazo da janela partidária se encerra hoje, data limite para quem deseja disputar as eleições deste ano por uma nova sigla.

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A informação foi confirmada pelo próprio deputado à reportagem do ContilNet. A escolha estratégica se baseia na força da federação entre o UB e o Progressistas — denominada União Progressistas — que se apresenta como a chapa mais competitiva na disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), contando com pelo menos 11 deputados com mandato buscando a reeleição.

Reviravolta: Adailton deve trocar MDB pelo União Brasil para disputar reeleição

Troca de partido altera o tabuleiro político para a próxima disputa/ Foto: Reprodução

 “Ainda estou definindo hoje, mas é quase certo”, afirmou Adailton, ressaltando que a decisão final precisa ocorrer até o fechamento da janela neste sábado.

A reviravolta causou surpresa na cúpula do MDB, especialmente entre os chamados “cabeças brancas”, que já davam como certa a chegada de Cruz.

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Os membros do partido souberam da notícia por uma mensagem enviada no grupo de WhatsApp da sigla, explicando que a migração para o UB foi uma decisão estritamente estratégica.

A mensagem enviada aos emedebistas dizia:

“Para conhecimento de todos, o deputado Adailton Cruz, atendendo às ponderações e ao alinhamento estratégico de seu grupo político em reunião realizada na noite de ontem, decidiu dar continuidade à sua trajetória no União Brasil. A avaliação conjunta aponta que sua filiação ao partido fortalece significativamente as condições de êxito no pleito deste ano, especialmente pela competitividade proporcionada pela legenda 44.”

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