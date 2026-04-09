Rio Acre apresenta leve redução e marca 10,17 metros

O boletim hidrológico da manhã desta quinta-feira (9) trouxe um cenário de alívio momentâneo para Rio Branco. Na primeira medição oficial do dia, realizada às 06h, o nível do Rio Acre marcou 10,17 metros, apresentando um sinal de vazante em comparação aos 10,25 metros registrados às 21h da noite anterior.
Mesmo com a ocorrência de chuvas, que somaram um acumulado de 9,20 milímetros nas últimas 24 horas, o manancial não apresentou elevação. O volume atual mantém o rio dentro da calha, com uma margem de segurança considerável em relação às cotas críticas.
Cotas de Referência
A Defesa Civil mantém o monitoramento rigoroso, embora os números atuais estejam distantes dos limites de emergência. A Cota de Alerta em Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto a Cota de Transbordo, ponto em que o rio começa a atingir as primeiras residências em áreas baixas, é de 14,00 metros.
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Previsão e Alerta
O sistema de monitoramento segue acompanhando o comportamento das chuvas nas cabeceiras e na capital. A redução de 8 centímetros registrada entre a noite de ontem e o início desta manhã é vista como positiva pelas equipes de socorro, mas a instabilidade climática típica do período exige que o estado de atenção seja mantido para orientar a população ribeirinha.