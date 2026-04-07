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Rio Acre baixa para 10,80m e mantém sinal de vazante nesta terça

O manancial reduziu 10 centímetros entre o início da manhã e o horário do meio-dia

Por Fhagner Soares, ContilNet 07/04/2026
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Rio Acre baixa para 10,80m e mantém sinal de vazante nesta terça
Rio Acre
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🛡️ Editorial
Fato Checado

O Rio Acre mantém a tendência de redução em seu nível na capital acreana. De acordo com o monitoramento oficial realizado pela Defesa Civil nesta terça-feira (7), o manancial apresentou uma queda gradual ao longo do dia, atingindo a marca de 10,80 metros na medição das 12h.

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O dado aponta uma continuidade no processo de vazante, visto que, nas primeiras horas da manhã, às 6h, o rio registrava 10,90 metros. A redução de 10 centímetros em seis horas sinaliza uma estabilidade na descida das águas em Rio Branco.

Condições Climáticas

O recuo no nível do rio é favorecido pelo baixo volume de precipitação registrado na bacia. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas na capital foi de apenas 1,40mm, índice considerado baixo e que não oferece pressão imediata para repiquetes no volume do manancial.

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A Defesa Civil Municipal segue acompanhando os boletins hidrológicos e a situação das áreas que foram atingidas pelas cheias sazonais. Mesmo com o sinal de descida, as equipes de monitoramento permanecem em alerta para as variações climáticas comuns nesta época do ano na região.

O próximo boletim com a medição do final da tarde deve confirmar se o ritmo de vazante permanece constante para as próximas horas.

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