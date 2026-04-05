Rio Acre encerra o domingo com estabilidade na marca de 11,20m

📸 Foto Destaque: Marcos Vicentti

⏱️ 2 minutos de leitura 🔍 Fato Checado

O monitoramento realizado pela Defesa Civil de Rio Branco aponta que o Rio Acre encerra este domingo (5) em um cenário de estabilidade. De acordo com o último boletim, divulgado às 21h, o manancial manteve a marca de 11,20 metros, a mesma registrada nas medições das 15h e 18h.

O dia começou com o rio apresentando uma tendência de vazante. Às 6h24, o nível era de 11,43m, baixando para 11,38m às 9h e chegando aos 11,25m ao meio-dia. No entanto, a partir das 15h, a redução foi interrompida, e o rio permaneceu estacionado no índice atual pelas últimas seis horas.

Dados Técnicos

Segundo a Defesa Civil, o acumulado de chuvas nas últimas 24 horas na capital acreana foi de 06,95 milímetros, um índice considerado baixo.

LEIA TAMBÉM:

Mesmo com a interrupção da descida das águas, o Rio Acre segue em uma situação de segurança em relação às margens de transbordo. Atualmente, o nível está:

2,30 metros abaixo da Cota de Alerta (13,50m).

2,80 metros abaixo da Cota de Transbordo (14,00m).

Vigilância

A manutenção do nível em 11,20m é acompanhada de perto pelas equipes de monitoramento. A estabilidade pode ser reflexo de chuvas pontuais ocorridas em municípios vizinhos ou nas cabeceiras dos afluentes que compõem a bacia do Rio Acre. A Defesa Civil permanece em regime de prontidão para observar o comportamento do manancial durante a madrugada desta segunda-feira (6).