O nível das águas caiu de 10,70m (às 21h de ontem) para 10,50m nas primeiras horas do dia

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O monitoramento do Rio Acre na capital apresenta sinais positivos nesta quarta-feira (8). Na primeira medição oficial do dia, realizada às 5h28, o manancial registrou a marca de 10,50 metros, consolidando a tendência de descida iniciada nos últimos dias.

O novo índice mostra um recuo significativo em comparação ao último boletim de terça-feira, quando, às 21h, o nível estava em 10,70 metros. Em pouco mais de oito horas, as águas baixaram 20 centímetros, mantendo o ritmo de vazante constante em Rio Branco.

Chuvas e Cotas

O comportamento do rio reflete a baixa incidência de precipitações na bacia. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas registrado foi de apenas 04,10mm, volume que não gera impacto para novos repiquetes no momento.

Atualmente, o cenário é de tranquilidade em relação às cotas de monitoramento. Com os 10,50 metros registrados hoje, o Rio Acre encontra-se 3 metros abaixo da Cota de Alerta (13,50m) e a 3,50 metros da Cota de Transbordo (14,00m), limite em que o manancial começa a atingir as primeiras ruas da cidade.

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A Defesa Civil Municipal mantém o acompanhamento contínuo das réguas e dos boletins meteorológicos para garantir a segurança das populações ribeirinhas e o planejamento de ações preventivas.