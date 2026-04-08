09/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Rio Acre mantém vazante e baixa para 10,50m na capital nesta quarta

O nível das águas caiu de 10,70m (às 21h de ontem) para 10,50m nas primeiras horas do dia

Por Redação ContilNet 08/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Rio Acre mantém vazante e baixa para 10,50m na capital nesta quarta
Rio Acre
⏱️ 2 mins leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

O monitoramento do Rio Acre na capital apresenta sinais positivos nesta quarta-feira (8). Na primeira medição oficial do dia, realizada às 5h28, o manancial registrou a marca de 10,50 metros, consolidando a tendência de descida iniciada nos últimos dias.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O novo índice mostra um recuo significativo em comparação ao último boletim de terça-feira, quando, às 21h, o nível estava em 10,70 metros. Em pouco mais de oito horas, as águas baixaram 20 centímetros, mantendo o ritmo de vazante constante em Rio Branco.

Rio Acre

Rio Acre apresenta redução de 20 centímetros e marca 10,50m na manhã desta quarta-feira/ Foto: Reprodução

Chuvas e Cotas

O comportamento do rio reflete a baixa incidência de precipitações na bacia. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas registrado foi de apenas 04,10mm, volume que não gera impacto para novos repiquetes no momento.

Atualmente, o cenário é de tranquilidade em relação às cotas de monitoramento. Com os 10,50 metros registrados hoje, o Rio Acre encontra-se 3 metros abaixo da Cota de Alerta (13,50m) e a 3,50 metros da Cota de Transbordo (14,00m), limite em que o manancial começa a atingir as primeiras ruas da cidade.

LEIA TAMBÉM: 

Calderano derrota francês e fica a 2 vitórias do bi na Copa do Mundo

Sensor do ar de baixo custo será lançado no Acampamento Terra Livre

Ida de Pedro Pascoal para o PSDB de Bocalom teve anuência de Gladson

A Defesa Civil Municipal mantém o acompanhamento contínuo das réguas e dos boletins meteorológicos para garantir a segurança das populações ribeirinhas e o planejamento de ações preventivas.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.