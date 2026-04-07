07/04/2026
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Rio Acre recua para 10,90m em Rio Branco; chuvas seguem baixas na capital

O rio baixou 10 centímetros entre a medição da noite de ontem e o início da manhã de hoje

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Rio Acre
Rio Acre registrou nova queda e iniciou a terça-feira (7) com 10,90 metros em Rio Branco
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

O monitoramento do Rio Acre em Rio Branco aponta para a continuidade do processo de vazante neste início de semana. De acordo com o boletim emitido pela Defesa Civil Municipal às 06h23 desta terça-feira (7), o nível do manancial recuou para 10,90 metros, consolidando a tendência de descida observada nos últimos dias.

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O registro atual mostra uma redução de 10 centímetros em relação à última medição de segunda-feira (6), realizada às 21h, quando o rio marcava exatamente 11,00 metros. O comportamento do manancial reflete o baixo volume de precipitações na bacia, com um acumulado de chuvas de apenas 01,40mm nas últimas 24 horas.

Cotas de Referência

Mesmo com as chuvas pontuais registradas na região, o Rio Acre permanece em uma faixa de total normalidade, sem oferecer riscos imediatos de transbordamento. Os índices de referência para a capital são:

  • Cota de Alerta: 13,50m

  • Cota de Transbordo: 14,00m

Monitoramento Constante

A Defesa Civil mantém o estado de vigilância e a atualização periódica dos dados, acompanhando não apenas o nível na capital, mas também o comportamento das águas nos municípios do Alto Acre e nas cabeceiras. A escassez de chuvas significativas no interior do estado contribui para que o volume de água que chega a Rio Branco seja menor, favorecendo a vazante atual.

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