Nas últimas 24 horas, o registro de chuvas na bacia foi de 13,45mm, mantendo o nível do manancial sob controle.

O nível do Rio Acre apresenta estabilidade nesta segunda-feira (20), segundo o monitoramento realizado pelas autoridades hidrológicas do estado. Na marcação oficial realizada ao meio-dia, o manancial atingiu a cota de 10,71 metros, mantendo exatamente o mesmo patamar registrado às 9h da manhã. O cenário traz tranquilidade para a população que reside em áreas próximas ao leito do rio, especialmente após uma leve oscilação ocorrida no início do dia.

Às 5h20, o rio chegou a marcar 10,75 metros, apresentando uma pequena tendência de alta. Pouco tempo depois, na medição das 9h, houve um recuo para 10,71 metros. Agora, ao atingir o meio-dia, o nível estabilizou, indicando que o fluxo de água segue controlado, sem apresentar subidas significativas até o momento.

Margem segura para a população

A situação atual do manancial encontra-se dentro de uma margem de segurança considerável em relação às cotas críticas de monitoramento. O Rio Acre está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e ainda mais distante da cota de transbordo, que é de 14,00 metros. A estabilidade registrada hoje é um reflexo do comportamento da bacia e das condições climáticas recentes na região.

De acordo com os registros meteorológicos, o acumulado de chuvas nas últimas 24 horas foi de 13,45 milímetros. Esse volume é considerado moderado e, por ora, não tem sido suficiente para causar uma elevação perigosa no nível das águas, permitindo que a Defesa Civil mantenha um monitoramento de rotina.

Histórico das medições de hoje:

05h20: 10,75 metros (tendência de alta).

09h00: 10,71 metros (tendência de baixa).

12h00: 10,71 metros (estabilidade).

As autoridades seguem acompanhando as próximas medições, que são fundamentais para entender o comportamento do rio diante da previsão de tempo instável para o estado nesta segunda-feira. A população pode continuar acompanhando os boletins oficiais para atualizações sobre o nível do manancial.