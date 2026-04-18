18/04/2026
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Rio Acre sobe para 10,60 metros na medição das 21h deste sábado

Mesmo sem registro de chuvas em Rio Branco nas últimas 24 horas, águas das cabeceiras continuam elevando o nível na capital

Por Redação ContilNet 18/04/2026 às 21:14
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Rio Acre sobe para 10,60 metros na medição das 21h deste sábado
Rio Acre, em Rio Branco/Foto: Vitória Souza

O Rio Acre encerrou este sábado (18) com uma tendência de elevação ainda mais acentuada. De acordo com os dados oficiais da Defesa Civil, o manancial atingiu a marca de 10,60 metros na medição realizada às 21h, consolidando um aumento significativo ao longo do dia.

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Desde a primeira aferição da manhã, às 05h27, quando o rio estava em 09,67 metros, o nível subiu 93 centímetros. O dado mais relevante da noite é o ritmo da subida: entre as 18h e as 21h, o rio ganhou mais 14 centímetros, mantendo a seta de subida em todas as leituras.

Histórico de Medições do Sábado (18/04)

O comportamento do rio foi de crescimento constante, rompendo a barreira dos 10 metros ainda no período da manhã. Confira o balanço completo:

Horário Nível Tendência
05h27 09,67m Subindo
09h00 10,00m  Subindo
12h00 10,19m  Subindo
15h00 10,32m  Subindo
18h00 10,46m  Subindo
21h00 10,60m  Subindo

Análise Climática

Apesar da subida expressiva, o acumulado de chuvas nas últimas 24 horas em Rio Branco permanece em 00,00mm. Isso indica que o aumento no volume de água é reflexo direto das chuvas ocorridas nos municípios das cabeceiras do Rio Acre, que agora chegam à capital.

As autoridades de monitoramento reforçam o estado de alerta, já que o rio se aproxima cada vez mais de cotas mais elevadas. O monitoramento continuará sendo realizado de forma rigorosa para orientar a população ribeirinha sobre possíveis transbordamentos em áreas baixas.

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