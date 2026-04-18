Após iniciar o dia abaixo dos 10 metros, o manancial apresentou elevação em todas as medições realizadas pela Defesa Civil

O Rio Acre apresentou uma trajetória de elevação constante ao longo deste sábado (18). De acordo com os dados do monitoramento oficial, o manancial encerrou a tarde atingindo a marca de 10,46 metros na medição das 18h, consolidando a tendência de subida observada desde as primeiras horas do dia.

O comportamento do rio chamou a atenção pela regularidade. Às 05h27, o nível registrado era de 09,67 metros. Já às 09h, o manancial rompeu a barreira dos 10 metros, seguindo em ascensão nas leituras subsequentes das 12h (10,19m) e 15h (10,32m).

Balanço das Medições

O acumulado da subida entre a primeira medição da manhã e a última aferição da tarde totaliza uma elevação de 79 centímetros em pouco mais de 12 horas.

Fator Climático

Um dado que se destaca no boletim deste sábado é a ausência de precipitação local. O registro aponta 00,00mm de chuva nas últimas 24 horas. A subida do nível, mesmo sem chuvas diretas na capital, é frequentemente atribuída ao reflexo de águas vindas das cabeceiras e municípios do interior, que alimentam o fluxo do manancial.

As autoridades de monitoramento seguem acompanhando as leituras de hora em hora para avaliar o impacto da cheia nas áreas mais baixas da cidade e garantir a segurança das populações ribeirinhas.