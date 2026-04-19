19/04/2026
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Rio Acre volta a subir e atinge 10,76m no final da tarde em Rio Branco

Após uma leve redução no período da tarde, o manancial voltou a subir e recuperou a marca registrada ao meio-dia.

Por Redação ContilNet 19/04/2026 às 18:53
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Rio Acre volta a subir e atinge 10,76m no final da tarde em Rio Branco
Rio Acre/ Foto: Reprodução

O nível do Rio Acre na capital acreana apresentou uma dinâmica de oscilação ao longo deste domingo (19). De acordo com os dados oficiais da Defesa Civil Municipal, na última medição realizada às 18h, o manancial atingiu a marca de 10,76 metros, apresentando uma nova tendência de alta após ter registrado uma breve queda no período da tarde.

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O boletim hidrológico mostra que o rio iniciou o dia em subida gradual, chegando aos 10,76m ao meio-dia. Às 15h, o nível recuou para 10,75m, mas voltou a subir na aferição do início da noite, estabilizando-se novamente na marca anterior.

Evolução das Medições (19/04)

Horário Nível Tendência
05h19 10,71m  Subindo
09h00 10,75m  Subindo
12h00 10,76m  Subindo
15h00 10,75m  Descendo
18h00 10,76m  Subindo

Ausência de Chuvas e Alerta

Mesmo com o acumulado de chuvas zerado (00,00mm) nas últimas 24 horas em Rio Branco, o comportamento do rio reflete o volume de águas provenientes das cabeceiras e afluentes.

O coordenador municipal de Defesa Civil, Tenente-Coronel Cláudio Falcão, mantém o estado de atenção, embora os índices atuais ainda estejam distantes das faixas críticas. O Rio Acre precisa atingir 13,50m para entrar na Cota de Alerta e 14,00m para a Cota de Transb

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