Após uma leve redução no período da tarde, o manancial voltou a subir e recuperou a marca registrada ao meio-dia.

O nível do Rio Acre na capital acreana apresentou uma dinâmica de oscilação ao longo deste domingo (19). De acordo com os dados oficiais da Defesa Civil Municipal, na última medição realizada às 18h, o manancial atingiu a marca de 10,76 metros, apresentando uma nova tendência de alta após ter registrado uma breve queda no período da tarde.

O boletim hidrológico mostra que o rio iniciou o dia em subida gradual, chegando aos 10,76m ao meio-dia. Às 15h, o nível recuou para 10,75m, mas voltou a subir na aferição do início da noite, estabilizando-se novamente na marca anterior.

Evolução das Medições (19/04)

Horário Nível Tendência 05h19 10,71m Subindo 09h00 10,75m Subindo 12h00 10,76m Subindo 15h00 10,75m Descendo 18h00 10,76m Subindo

Ausência de Chuvas e Alerta

Mesmo com o acumulado de chuvas zerado (00,00mm) nas últimas 24 horas em Rio Branco, o comportamento do rio reflete o volume de águas provenientes das cabeceiras e afluentes.

O coordenador municipal de Defesa Civil, Tenente-Coronel Cláudio Falcão, mantém o estado de atenção, embora os índices atuais ainda estejam distantes das faixas críticas. O Rio Acre precisa atingir 13,50m para entrar na Cota de Alerta e 14,00m para a Cota de Transb