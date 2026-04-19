O nível do Rio Acre na capital acreana apresentou uma dinâmica de oscilação ao longo deste domingo (19). De acordo com os dados oficiais da Defesa Civil Municipal, na última medição realizada às 18h, o manancial atingiu a marca de 10,76 metros, apresentando uma nova tendência de alta após ter registrado uma breve queda no período da tarde.
O boletim hidrológico mostra que o rio iniciou o dia em subida gradual, chegando aos 10,76m ao meio-dia. Às 15h, o nível recuou para 10,75m, mas voltou a subir na aferição do início da noite, estabilizando-se novamente na marca anterior.
Evolução das Medições (19/04)
|Horário
|Nível
|Tendência
|05h19
|10,71m
|Subindo
|09h00
|10,75m
|Subindo
|12h00
|10,76m
|Subindo
|15h00
|10,75m
|Descendo
|18h00
|10,76m
|Subindo
Ausência de Chuvas e Alerta
Mesmo com o acumulado de chuvas zerado (00,00mm) nas últimas 24 horas em Rio Branco, o comportamento do rio reflete o volume de águas provenientes das cabeceiras e afluentes.
O coordenador municipal de Defesa Civil, Tenente-Coronel Cláudio Falcão, mantém o estado de atenção, embora os índices atuais ainda estejam distantes das faixas críticas. O Rio Acre precisa atingir 13,50m para entrar na Cota de Alerta e 14,00m para a Cota de Transb