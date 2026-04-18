Manancial apresenta tendência de alta desde o amanhecer, saindo de 9,67m para 10,19m no registro mais recente

O Rio Acre apresenta uma tendência de subida gradual em seu nível neste sábado, 18 de abril de 2026. De acordo com as medições oficiais realizadas pela Defesa Civil, o manancial atingiu a marca de 10,19 metros ao meio-dia, consolidando uma trajetória de elevação observada desde as primeiras horas da manhã.

O comportamento do rio nas últimas sete horas mostra uma subida constante. No primeiro registro do dia, às 05h27, o nível era de 9,67 metros. Três horas depois, às 9h, as réguas já marcavam 10,00 metros, subindo mais 19 centímetros até o boletim do meio-dia.

Ausência de Chuvas Locais

Um detalhe que chama a atenção no monitoramento é que o acumulado de chuvas em Rio Branco nas últimas 24 horas foi de 0,00 mm. A elevação do nível, portanto, é reflexo direto do volume de água descendo das cabeceiras e das chuvas ocorridas em municípios vizinhos que compõem a bacia hidrográfica.

Cotas de Referência

Apesar da subida registrada, a situação na capital ainda é de monitoramento preventivo, sem riscos imediatos de inundação. O nível atual permanece distante dos pontos críticos:

Cota de Alerta: 13,50 metros (faltam 3,31m);

Cota de Transbordo: 14,00 metros (faltam 3,81m).

A Defesa Civil mantém o cronograma de leituras para observar se a tendência de alta irá se estabilizar ou se o rio continuará recebendo volume das regiões de montante nas próximas horas.