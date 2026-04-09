Rio Branco recebe III Meeting Paralímpico com provas de natação e atletismo

Rio Branco será sede do III Meeting Paralímpico, evento que reúne atletas e promove a inclusão por meio do esporte. A programação acontece neste sábado, 11 de abril, das 8h às 12h, com disputas em diferentes modalidades.

As competições serão realizadas em dois locais da capital. As provas de natação acontecem na piscina Armando Nogueira, enquanto o atletismo será disputado na pista do Sesi.

O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e tem como objetivo incentivar a prática esportiva, revelar talentos e fortalecer o paradesporto no estado.

Além das competições, o meeting também destaca valores como superação, inclusão e igualdade de oportunidades, reunindo atletas de diferentes idades e categorias.

LEIA TAMBÉM:

A iniciativa conta com apoio de instituições locais e do Governo do Acre, reforçando o incentivo ao esporte e à participação de pessoas com deficiência em atividades esportivas.