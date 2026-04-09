09/04/2026
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Rio Branco recebe III Meeting Paralímpico com provas de natação e atletismo

Evento reúne atletas neste sábado com apoio do Comitê Paralímpico

Por Dry Alves, ContilNet 09/04/2026
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Rio Branco recebe III Meeting Paralímpico com provas de natação e atletismo
Rio Branco recebe III Meeting Paralímpico/Foto: Clara Lis Martins/CPB
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Rio Branco será sede do III Meeting Paralímpico, evento que reúne atletas e promove a inclusão por meio do esporte. A programação acontece neste sábado, 11 de abril, das 8h às 12h, com disputas em diferentes modalidades.

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As competições serão realizadas em dois locais da capital. As provas de natação acontecem na piscina Armando Nogueira, enquanto o atletismo será disputado na pista do Sesi.

Paraolimpico

O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro/Foto: Reprodução

O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e tem como objetivo incentivar a prática esportiva, revelar talentos e fortalecer o paradesporto no estado.

Além das competições, o meeting também destaca valores como superação, inclusão e igualdade de oportunidades, reunindo atletas de diferentes idades e categorias.

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A iniciativa conta com apoio de instituições locais e do Governo do Acre, reforçando o incentivo ao esporte e à participação de pessoas com deficiência em atividades esportivas.

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