Rio Branco recebe Live Run XP com percurso de 6 km e Corrida Kids

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⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A capital acreana já vive a expectativa para a realização da Live Run XP, evento esportivo que acontece no próximo dia 12 de abril e deve reunir corredores, famílias e amantes da atividade física em Rio Branco. A proposta vai além de uma corrida tradicional, apostando em uma experiência que une saúde, entretenimento e convivência social.

A programação inclui uma prova principal com percurso de 6 quilômetros, pensada tanto para iniciantes quanto para atletas mais experientes. A distância busca equilibrar desafio e acessibilidade, permitindo a participação de pessoas com diferentes níveis de preparo físico.

Corrida Kids amplia participação

Um dos destaques desta edição é a Corrida Kids, criada para incentivar o contato das crianças com o esporte desde cedo. Os pequenos participantes poderão competir em percursos adaptados conforme a idade, com distâncias que variam de poucos metros até 400 metros.

A iniciativa pretende estimular hábitos saudáveis e envolver toda a família no universo esportivo, transformando o evento em uma atividade inclusiva e intergeracional.

Arena com música e experiências

Além das provas, o público terá acesso à Arena LIVE!, espaço preparado para funcionar como ponto de encontro dos participantes. O local contará com música, ativações especiais e experiências voltadas ao bem-estar, ampliando o evento para além da competição e criando um ambiente de integração entre esporte e lazer.

Incentivo ao movimento

Segundo a organização, a proposta da Live Run XP é incentivar a prática de atividades físicas de forma acessível, reforçando a ideia de que o importante é participar — seja correndo, acompanhando amigos ou incentivando as crianças durante as provas.

A largada está prevista para acontecer em Rio Branco, reunindo atletas amadores e experientes em um momento que promete movimentar a cidade e estimular um estilo de vida mais ativo entre os participantes.









