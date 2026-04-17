A expectativa é de que o evento reúna grande público

A cidade de Rio Branco será palco de um dos principais eventos do esporte no estado. No dia 8 de maio de 2026, o centro da capital acreana receberá o 7º Campeonato Acreano de Fisiculturismo.

O evento acontecerá na tradicional Livraria Paim, que será transformada em uma verdadeira arena fitness. A escolha do espaço, localizado no centro da cidade, busca aproximar o público do esporte e valorizar o estilo de vida saudável.

Considerado o maior palco do fisiculturismo acreano , o evento deve apresentar alto nível técnico este ano. Além da disputa por troféus, os atletas buscam consolidar o reconhecimento em suas carreiras.

Questionado sobre as expectativas para o evento, Erivaldo Gadelha, organizador, afirmou:

“As melhores possíveis. A cada ano, o evento fica maior e melhor”, disse.

A competição foi dividida em seis categorias, contemplando diferentes perfis físicos. No masculino, disputam as categorias Bodybuilding, voltada ao volume e densidade muscular; Men’s Physique, com foco em estética e simetria; e Classic Physique, que valoriza proporções e linhas clássicas do esporte.

Já no feminino, as atletas competem nas categorias Bikini Fitness, que prioriza leveza e elegância; Wellness, com destaque para membros inferiores; e Women’s Physique, voltada ao maior desenvolvimento muscular e definição.

A premiação do campeonato inclui troféus e medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria. Além disso, os campeões gerais receberão uma premiação em dinheiro no valor total de R$ 6 mil, reconhecendo o alto desempenho e a dedicação dos atletas na competição.

Com as inscrições abertas, Erivaldo afirma que homens e mulheres que desejam competir podem entrar em contato pelo WhatsApp (68) 99978-2143. Segundo ele, ainda dá tempo de começar e realizar esse sonho.

A expectativa é de que o evento reúna grande público e fortaleça ainda mais o cenário do fisiculturismo no estado, incentivando novos atletas e promovendo o esporte na região.