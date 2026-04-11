A 4ª edição do Rock, Burger & Beer já tem data marcada e promete mais uma edição incrível

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A 4ª edição do Rock, Burger & Beer já tem data marcada: 6 de junho, e chega como um dos eventos gastronômicos mais aguardados da capital. O Circuito Gastronômico acompanha esse evento desde as primeiras edições e é visível o quanto ele cresce, ano após ano, tanto em público quanto em qualidade. E nesta edição, a expectativa é altíssima.

O Rock, Burger & Beer não é apenas um evento de comida. Ele se destaca pelo cuidado da organização em planejar cada detalhe, criando um evento grande, bem estruturado e capaz de agradar públicos de todas as idades. A última edição reuniu mais de 1.500 participantes, entre adultos, crianças e idosos, em um espaço aberto, amplo e confortável, pensado para que todos aproveitassem bem as 6 horas de programação.

Na parte gastronômica, o RBB reúne 20 das melhores hamburguerias do Acre, e cada uma leva aquilo que sabe fazer de melhor. São receitas autorais ou clássicos já aprovados pelo público, sempre buscando oferecer uma excelente vivência gastronômica. O formato de open food permite experimentar vários sabores com calma, enquanto a venda de bebidas (sempre geladas) acontece durante todo o evento.

Mas e o ROCK? Ah! Esse tem um papel importantíssimo na identidade do RBB. A música embala o público do começo ao fim e completa o clima do evento. Nesta edição, sobem ao palco The Lady Rock e Old Blend (diretamente de PVH), The Roses, além do DJ Carlos, garantindo um ambiente animado, com guitarras, clássicos do rock e muita energia. Essa mistura de rock, burger e beer é o que torna o evento tão especial.

Pensado para toda a família, o RBB conta ainda com espaço kids, permitindo que pais e responsáveis curtam tudo com tranquilidade. O resultado é um evento leve, organizado e marcante, que mostra que é possível fazer algo grande sem perder qualidade.





Os ingressos já estão à venda nas bilheterias digitais e nas conveniências do Pão de Queijo. E vale correr: o primeiro lote está com valor promocional de R$ 150,00.

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Confere com a gente como foi a 3ª edição, que deixou um gostinho de quero mais:

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