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SAF do Botafogo vai à Justiça contra Lyon por dívida milionária ligada a empréstimo; entenda

SAF cobra mais de R$ 711 milhões em duas ações e afirma que clube francês não cumpriu acordo após operação financeira dentro do grupo Eagle

Guilherme Silva

07/04/2026 às 18:54

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Escudo do Lyon e Botafogo (Reprodução)

A SAF do Botafogo informou à Justiça que realizou um empréstimo de R$ 323.421.255,00 junto a uma instituição financeira brasileira para viabilizar operações do Lyon, integrante da rede multiclubes da Eagle Football Holdings. Segundo documentos obtidos, o valor foi utilizado em meio a dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube francês, que chegou a sofrer sanções relacionadas ao fair play financeiro em seu país.

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De acordo com as ações protocoladas, o montante entrou em um sistema de caixa único do grupo, mecanismo utilizado para movimentação de recursos entre os clubes vinculados.

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Abrir em tela cheia John Textor, presidente do LyonReprodução/John Textor, presidente do Lyon (França) John Textor junto a taça do Brasileirão de 2024 (Victor Silva/Botafogo)John Textor junto a taça do Brasileirão de 2024 (Victor Silva/Botafogo) John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução)

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No processo, a defesa detalha o funcionamento do modelo: “O Grupo Eagle mantinha um sistema de caixa-única (cash pooling) que nutria todos os clubes integrantes de sua rede. […] Esse formato, naturalmente, visava a beneficiar todos os clubes integrantes do Grupo Eagle. Era um modelo colaborativo e integrado, assim como se dava em relação às transferências (de forma definitiva ou via empréstimo) de jogadores. Era uma via de mão dupla, justamente em decorrência da constante transferência de jogadores entre os clubes.”

Ainda segundo os documentos, o Lyon assumiu o compromisso de quitar o valor utilizado, além de arcar com juros estipulados em 7.673.040 euros, quantia equivalente a cerca de R$ 45,83 milhões. No entanto, a SAF botafoguense afirma que os pagamentos não foram realizados até o momento.

Em trecho da ação, os advogados sustentam: “Até o momento, contudo, embora sem qualquer justificativa plausível, o Lyon não honrou com o compromisso assumido […], beneficiou-se exclusivamente do empréstimo contraído pela SAF Botafogo e não arcou com os valores devidos a título de juros.”

As cobranças foram formalizadas em duas frentes judiciais. A primeira, registrada em 3 de abril, solicita o pagamento de R$ 137.899.307,00. Já a segunda, protocolada no dia seguinte, pede R$ 573.164.147,10. Somados, os valores ultrapassam R$ 711 milhões.

Nos pedidos, o Botafogo requer que o Lyon seja citado por meio de sua subsidiária no Brasil, a OL Brasil Ltda., com sede no Rio de Janeiro, e que tenha prazo de três dias úteis para quitar os débitos.

As operações ocorreram durante o período em que John Textor ainda exercia comando sobre o clube francês. Atualmente, o Lyon está sob gestão da empresária Michele Kang, após mudanças no controle da Eagle. Paralelamente, Textor também conduz disputas judiciais relacionadas ao grupo empresarial.

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Tags:Botafogo, Gestão do futebol, Lyon

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Portal Leo Dias por Guilherme Silva