Saiba como foi a vitória do Fidas sobre o Luverdense (09/04)

Fidas Futsal eliminou o Luverdense e avançou às oitavas da Copa

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O Fidas Futsal confirmou seu excelente momento na temporada 2026 ao garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal. A classificação veio após um empate estratégico por 1 a 1 em Lucas do Rio Verde (MT), contra o Luverdense, capitalizando a vantagem avassaladora construída no Distrito Federal.

A Força do “Espelho d’Água”

O destino da vaga foi selado praticamente no jogo de ida, em Brazlândia. Diante de sua torcida, o Fidas aplicou um sonoro 8 a 0 no time mato-grossense.

O Nome do Jogo: Katoya brilhou intensamente ao marcar quatro gols na partida.

Complemento: Nino (2x), Gordo e Matheus Paulo fecharam a conta da maior goleada do torneio até aqui.

Com informações do Metrópoles.

No jogo da volta, nesta semana, o Fidas soube sofrer e administrar a pressão. Matheus Paulo abriu o placar ainda no primeiro tempo, e o empate em 1 a 1 foi o suficiente para carimbar o passaporte para a próxima fase.

Próximo Desafio: Juventude (MS)

O Fidas agora mira o Centro-Oeste vizinho. O confronto das oitavas de final será contra o Juventude (MS). Confira o cronograma:

Ida: 02 de maio (quinta-feira), às 19h, em Brazlândia (DF).

Volta: 10 de maio (sexta-feira), às 11h, em Dourados (MS).

A classificação não é apenas um feito isolado; ela coroa o convite oficial que o clube recebeu para disputar a Liga Futsal ainda este ano, consolidando o Fidas como a nova potência do esporte de quadra na capital federal.