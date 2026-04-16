16/04/2026
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Saiba mais: eAmazônia abre vagas para Pesquisador Júnior

Interessados podem se candidatar exclusivamente pela internet até o dia 30 de abril; veja os requisitos

Por Fhagner Soares, ContilNet 16/04/2026 Atualizado: há 10 minutos
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Saiba mais: eAmazônia abre vagas para Pesquisador Júnior
eAmazônia busca engenheiros para projetos de inovação e eficiência energética/ Foto: Reprodução

O instituto eAmazônia anunciou a abertura de um novo processo seletivo destinado à contratação de profissionais para o cargo de Pesquisador Júnior. A iniciativa busca fortalecer projetos de sustentabilidade e inovação tecnológica na Amazônia, oferecendo um total de oito vagas, sendo quatro para preenchimento imediato e quatro para formação de cadastro de reserva (CR).

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A oportunidade é voltada para graduados em diversas áreas da Engenharia, com foco em atuação técnica e científica para o desenvolvimento regional.

Saiba mais: eAmazônia abre vagas para Pesquisador Júnior

Seleção oferece salário de R$ 4.044,00 e vagas para início imediato e cadastro de reserva/ Foto: Reprodução

Perfil e Requisitos

Os candidatos devem possuir formação superior em Engenharia Elétrica, Mecânica, Civil ou Sanitária e Ambiental. Além da graduação, o edital exige que os profissionais tenham disponibilidade para viagens, visando o acompanhamento de projetos em diferentes localidades.

O pesquisador selecionado terá uma carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 4.044,00, além de benefícios. O trabalho consiste no desenvolvimento de soluções de eficiência energética e hídrica aplicadas em Estações de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).

Cronograma e Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas exclusivamente por meio do site oficial da instituição (eamazonia.org/editais) até o dia 30 de abril de 2026.

O processo de seleção será dividido em três etapas eliminatórias e classificatórias:

  1. Análise Curricular

  2. Apresentação Técnica

  3. Entrevista

Sobre o Projeto

A atuação dos novos pesquisadores será estratégica para a modernização da infraestrutura de saneamento na região amazônica, buscando reduzir custos operacionais e minimizar o impacto ambiental através de tecnologias inovadoras de gestão de recursos.

Para conferir o edital completo e todos os detalhes técnicos da vaga, os interessados devem acessar o link oficial disponibilizado pela organização no portal eletrônico do eAmazônia.

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