07/04/2026
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Saiba onde assistir à estreia do Fluminense na Copa Libertadores

Fluminense estreia hoje na Libertadores contra o La Guaira com transmissão na Paramount+

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O grito de "Guerreiros" volta a ecoar na América. Nesta terça-feira (07/04), às 19h (de Brasília), o Fluminense encara o Deportivo La Guaira no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. O duelo abre o Grupo C, que ainda conta com Independiente Rivadavia (ARG) e Bolívar (BOL).
LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
⏱️ 2 minutos de leitura

O grito de “Guerreiros” volta a ecoar na América. Nesta terça-feira (07/04), às 19h (de Brasília), o Fluminense encara o Deportivo La Guaira no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. O duelo abre o Grupo C, que ainda conta com Independiente Rivadavia (ARG) e Bolívar (BOL).

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O Momento das Equipes

O Tricolor das Laranjeiras chega para a estreia vivendo um ótimo momento no Campeonato Brasileiro, brigando no topo da tabela. A grande novidade entre os relacionados é o atacante Germán Cano, que voltou a atuar recentemente após um longo período de cinco meses afastado por lesão.

Do outro lado, o time venezuelano vive uma fase iluminada: são 10 jogos sem derrota. A equipe do técnico Juan Domingo Tolisano aposta na solidez defensiva e no atacante Junior Paredes para tentar surpreender o favorito brasileiro.

Com informações do Metrópoles.

Prováveis Escalações

  • Deportivo La Guaira: Cristopher Varela; Luis Casimiro Peña, Carlos Rivero, Gianoli e Jorge Gutiérrez; José Correa, Perdomo e Ali Meza; Franco Cáceres, Flabian Londoño e Junior Paredes.

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

Onde assistir La Guaira x Fluminense ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva para os assinantes de plataforma digital:

  • Streaming: Paramount+

Para o Fluminense, começar com o pé direito fora de casa é fundamental em um grupo que conta com a sempre temida altitude de La Paz no horizonte.

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