Saiba onde assistir São Paulo e O’Higgins nesta terça 14/04

O Estádio MorumBis será o palco de um dos jogos mais importantes da semana para o torcedor tricolor. Às 19h desta terça-feira (14/04), o São Paulo recebe o O’Higgins pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Após uma vitória magra contra o Boston River no Uruguai, o time paulista busca manter os 100% de aproveitamento em casa.
O Momento das Equipes
O Tricolor chega embalado na competição continental, mas sob pressão após a derrota por 2 a 0 para o Vitória no Brasileirão. Já os chilenos do O’Higgins surpreenderam na estreia ao bater o Millonarios por 2 a 0 e prometem um jogo de forte marcação e contra-ataque no MorumBis.
Onde assistir São Paulo x O’Higgins ao vivo
Para quem não vai ao estádio, a partida terá exibição exclusiva:
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Streaming: Disney+
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Horário: 19h (Brasília)
Com informações do Metrópoles.
Prováveis Escalações
Roger Machado deve mandar a campo o que tem de melhor, apesar da ausência de Pablo Maia (em recuperação de cirurgia):
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São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Ferreirinha (ou Tapia).
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O’Higgins: Carabalí; Rojas, Miguel Brizuela, Garrido e Leandro Diaz; Castillo, Felipe Ogaz e Juan Leiva; González, Bastian Yanez e Bryan Rabello.
Ficha Técnica
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Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada – Grupo C)
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Data: 14 de abril de 2026
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Local: Estádio MorumBis, São Paulo (SP)
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Arbitragem: A definir pela Conmebol.