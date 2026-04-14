Saiba onde assistir São Paulo e O’Higgins nesta terça 14/04

São Paulo e O’Higgins disputam a liderança da Sul-Americana no MorumBis

O Estádio MorumBis será o palco de um dos jogos mais importantes da semana para o torcedor tricolor. Às 19h desta terça-feira (14/04), o São Paulo recebe o O’Higgins pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Após uma vitória magra contra o Boston River no Uruguai, o time paulista busca manter os 100% de aproveitamento em casa.

O Momento das Equipes

O Tricolor chega embalado na competição continental, mas sob pressão após a derrota por 2 a 0 para o Vitória no Brasileirão. Já os chilenos do O’Higgins surpreenderam na estreia ao bater o Millonarios por 2 a 0 e prometem um jogo de forte marcação e contra-ataque no MorumBis.

Onde assistir São Paulo x O’Higgins ao vivo

Para quem não vai ao estádio, a partida terá exibição exclusiva:

Streaming: Disney+

Horário: 19h (Brasília)

Com informações do Metrópoles.

Prováveis Escalações

Roger Machado deve mandar a campo o que tem de melhor, apesar da ausência de Pablo Maia (em recuperação de cirurgia):

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho e Luciano; Artur, Calleri e Ferreirinha (ou Tapia).

O’Higgins: Carabalí; Rojas, Miguel Brizuela, Garrido e Leandro Diaz; Castillo, Felipe Ogaz e Juan Leiva; González, Bastian Yanez e Bryan Rabello.

Ficha Técnica