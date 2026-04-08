Patrícia Abravanel deu comando do Viva a Noite a Luis Ricardo após pedido de Silvio.

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A volta do icônico Viva a Noite à grade de sábado do SBT não é apenas uma estratégia de audiência, mas o cumprimento de um dos últimos desejos de Silvio Santos.

Em entrevista recente ao podcast Ticaracatica, o apresentador Luis Ricardo revelou, visivelmente emocionado, que sua promoção ao comando da atração foi um pedido direto do mestre da TV brasileira às suas filhas.

O Pedido Secreto do Patrão

Segundo Luis Ricardo, a revelação veio através de Patrícia Abravanel, que hoje lidera o programa que leva o nome do pai.

“A Patrícia disse assim: ‘Luis, uns três meses antes do papai ir, papai chamou a gente e disse: vocês devem dar mais oportunidades pro Luis Ricardo e vocês devem acreditar no trabalho dele’”, contou o apresentador.

Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora, também abraçou a causa, consolidando a confiança que Silvio depositava em Luis desde que o “descobriu” décadas atrás.

Com informações do Metrópoles.

Viva a Noite 2026: Diversão e Nostalgia

O programa retornou no final do mês passado, ocupando a vaga deixada pelo Sabadou de Virginia Fonseca. Luis Ricardo assume a responsabilidade de herdar um palco que já foi de Gugu Liberato, mas garante que a essência do programa a diversão pura permanece intacta.

Foco: Resgatar a alegria das noites de sábado com uma roupagem moderna.

Compromisso: “Eu prometo não decepcioná-los para ver essa nova fase do Viva Noite”, afirmou o comunicador no lançamento.

A mudança na grade em abril de 2026 mostra um SBT que, sob a gestão das filhas de Silvio, busca equilibrar as novas tendências digitais com o respeito profundo àqueles que construíram a história da casa.