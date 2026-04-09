Saiba que horas vai aparecer o botão misterioso do BBB26

Botão Misterioso aparece hoje às 11h05 no BBB; quem apertar define o Contragolpe

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A casa mais vigiada do Brasil acordou com uma surpresa na área externa nesta quinta-feira (09/04). Para movimentar a formação do 15º Paredão, Boninho escalou o Botão Misterioso, um elemento decorativo (e perigoso) que dará um poder crucial para quem tiver a coragem de apertá-lo primeiro.

Que horas o botão aparece?

Diferente de outras dinâmicas, o horário foi revelado estrategicamente para o público. O botão será colocado no jardim a partir das 11h05, durante a exibição do programa “Mais Você”, com Ana Maria Braga. Os brothers e sisters não receberão nenhum aviso prévio sobre a função do objeto.

O Poder: A Escolha do Contragolpe

Quem apertar o botão não estará no Paredão (como muitos temem dentro da casa), mas ganhará um trunfo estratégico para a votação de sexta-feira (10/04). O dono do poder decidirá quem terá o direito ao Contragolpe:

O indicado pelo Líder OU;

O mais votado pela Casa.

Com informações do O Globo.

Cronograma da Semana (Rumo ao Top 6)

Quinta (09/04): Aparição do botão (11h05) e Prova do Líder no ao vivo.

Sexta (10/04): Prova do Anjo (Autoimune) e Formação de Paredão Triplo (Indicação do Líder + Voto da Casa + Contragolpe definido pelo botão).

Domingo (12/04): Eliminação e definição oficial do Top 6.

A dinâmica é fundamental, já que estamos a menos de duas semanas da grande final. Qualquer erro na escolha do Contragolpe pode custar a permanência de um favorito na disputa pelo prêmio milionário.