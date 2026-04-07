Saiba quem é o marido do ex-galã de ‘Malhação’ Nico Puig

Ator celebra contagem regressiva para três décadas de união com o produtor Jefferson Lattari

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O mundo dos famosos amanheceu repleto de declarações apaixonadas e relatos de vida real nesta terça-feira (7/4). O ator Nico Puig, que marcou gerações como o icônico “Bad Boy” das primeiras temporadas de Malhação, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar registros inéditos e cheios de afeto.

O motivo da celebração é nobre: ele e o produtor Jefferson Lattari estão a apenas três meses de completar 30 anos de um relacionamento sólido e discreto, provando que o amor pode florescer longe dos holofotes da TV.

De acordo com a revista Contigo!, a postagem viralizou rapidamente, recebendo uma chuva de comentários positivos de fãs e amigos que acompanham a trajetória do artista, que hoje brilha em uma área completamente diferente da atuação.

A nova Vida de Nico Puig e a união com Jefferson

A trajetória de Nico é um exemplo de transição de carreira bem-sucedida e coragem para viver sua verdade em uma época de menos abertura na mídia.

30 Anos de Lealdade: Nico e Jefferson Lattari iniciaram a caminhada juntos muito antes da fama do ator explodir. “Juntos sempre”, escreveu Nico, destacando o companheirismo que define o casal.

Design Sustentável: Afastado das novelas há mais de uma década, Nico hoje é um designer de móveis sustentáveis respeitado. “A arte que faço hoje me preenche”, declarou o ex-galã, descartando planos de voltar a atuar.

Vilões Inesquecíveis: Para os saudosos, Nico deixou sua marca em produções como Pequena Travessa e Amor e Revolução, mas é no design e na direção artística de eventos que ele encontrou sua verdadeira vocação atual.

Sthefany Brito: desafios e fofura na reta final

Enquanto Nico celebra décadas de amor, a atriz Sthefany Brito compartilha a intensidade dos últimos dias de sua terceira gravidez. À espera de Felippo, ela não escondeu os incômodos físicos típicos desta fase.

Dores na Coluna: Sthefany relatou que a coluna “reclama muitas vezes ao dia” devido ao peso do barrigão, buscando alívio em momentos de repouso.

Bochechas de Felippo: Após um ultrassom recente, a atriz derreteu-se pelas bochechas do bebê: “Vai ser tão esmagada!”.

Família Crescendo: Casada com Igor Raschkovsky, Sthefany já é mãe de Antônio Enrico (5 anos) e Vicenzo (1 ano), mostrando que a rotina materna exige fôlego e bom humor.

Resumo das celebridades: abril 2026

Confira os destaques que movimentaram as redes sociais hoje:

Celebridade Notícia em Destaque Detalhe Relevante Nico Puig 30 anos de relacionamento Casado com Jefferson Lattari Sthefany Brito Reta final da 3ª gravidez Espera pelo pequeno Felippo Jefferson Lattari Homenagem nas redes Produtor e parceiro de Nico Felippo Ultrassom de bochechas Terceiro filho de Sthefany

Assim como o retorno de Neymar aos holofotes sempre gera debate sobre vida pessoal e profissional, o exemplo de Nico Puig traz uma reflexão sobre longevidade e verdade.

Segundo o levantamento da Contigo!, o público de 2026 valoriza cada vez mais essas narrativas de autenticidade, seja na celebração de um amor de três décadas ou na exposição sem filtros dos desafios da maternidade por Sthefany Brito.

No final do dia, as bochechas de Felippo e a cumplicidade de Nico e Jefferson lembram que, por trás de cada personagem famoso, existem histórias humanas que conectam e inspiram milhões de seguidores.