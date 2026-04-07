Saiba quem são os favoritos e as odds da Libertadores

O domínio brasileiro na América do Sul não é apenas técnico, é estatístico. Desde 2019, todos os troféus da Libertadores ficaram no Brasil. Nesta terça-feira (07/04), a competição reinicia com uma disputa paralela: Brasil e Argentina estão rigorosamente empatados com 25 títulos cada. Quem levantar a taça em 2026 colocará seu país no topo isolado do continente.
Odds para o Campeão (Atualizado em 07/04/2026)
As casas de apostas, como a Novibet, já definiram quem são os times a serem batidos:
|Clube
|Odds*
|Status
|Flamengo
|4.00
|Atual campeão e favorito absoluto
|Palmeiras
|6.00
|Força constante sob comando de Abel Ferreira
|Fluminense
|11.00
|Campeão de 2023 busca o bi
|Corinthians
|11.00
|Nova era com Fernando Diniz
|Cruzeiro
|13.00
|O retorno da “Besta Negra” após 7 anos
|Mirassol
|51.00
|A grande zebra e caçula da edição
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Com informações do Metrópoles
Os Protagonistas Brasileiros
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Flamengo (Grupo A): O atual detentor do título e tetracampeão. Estreia quarta-feira (08/04) contra o Cusco (PER). O grupo ainda conta com o tradicional Estudiantes (ARG).
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Palmeiras (Grupo F): Após o vice em 2025, o Alviverde quer o tetra para coroar a era Abel Ferreira. Estreia quarta contra o Junior Barranquilla (COL).
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Fluminense (Grupo C): Abre a participação brasileira hoje (07/04), às 19h, contra o La Guaira (VEN). O grupo tem a altitude do Bolívar.
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Corinthians (Grupo E): Agora sob o comando de Fernando Diniz, o Timão busca o bi. Estreia quinta (09/04) contra o Platense (ARG).
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Cruzeiro (Grupo D): Um retorno épico. O Cabuloso estreia hoje (07/04), às 21h, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) em um grupo que ainda tem o Boca Juniors.
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Mirassol (Grupo G): A primeira vez ninguém esquece. O time paulista debuta na quarta-feira contra o Lanús (ARG) dentro de casa.