Saiba quem são os favoritos e as odds da Libertadores

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O domínio brasileiro na América do Sul não é apenas técnico, é estatístico. Desde 2019, todos os troféus da Libertadores ficaram no Brasil. Nesta terça-feira (07/04), a competição reinicia com uma disputa paralela: Brasil e Argentina estão rigorosamente empatados com 25 títulos cada. Quem levantar a taça em 2026 colocará seu país no topo isolado do continente.

Odds para o Campeão (Atualizado em 07/04/2026)

As casas de apostas, como a Novibet, já definiram quem são os times a serem batidos:

Clube Odds* Status Flamengo 4.00 Atual campeão e favorito absoluto Palmeiras 6.00 Força constante sob comando de Abel Ferreira Fluminense 11.00 Campeão de 2023 busca o bi Corinthians 11.00 Nova era com Fernando Diniz Cruzeiro 13.00 O retorno da “Besta Negra” após 7 anos Mirassol 51.00 A grande zebra e caçula da edição

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Com informações do Metrópoles

Os Protagonistas Brasileiros