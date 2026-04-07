07/04/2026
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Saiba quem são os favoritos e as odds da Libertadores

Libertadores 2026 começa hoje com Flamengo e Palmeiras favoritos nas casas de apostas

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Brasil e Argentina estão rigorosamente empatados com 25 títulos cada. Quem levantar a taça em 2026 colocará seu país no topo isolado do continente.
Pool Pelaez Burga/Alamy Live News
⏱️ 2 minutos de leitura

O domínio brasileiro na América do Sul não é apenas técnico, é estatístico. Desde 2019, todos os troféus da Libertadores ficaram no Brasil. Nesta terça-feira (07/04), a competição reinicia com uma disputa paralela: Brasil e Argentina estão rigorosamente empatados com 25 títulos cada. Quem levantar a taça em 2026 colocará seu país no topo isolado do continente.

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Odds para o Campeão (Atualizado em 07/04/2026)

As casas de apostas, como a Novibet, já definiram quem são os times a serem batidos:

Clube Odds* Status
Flamengo 4.00 Atual campeão e favorito absoluto
Palmeiras 6.00 Força constante sob comando de Abel Ferreira
Fluminense 11.00 Campeão de 2023 busca o bi
Corinthians 11.00 Nova era com Fernando Diniz
Cruzeiro 13.00 O retorno da “Besta Negra” após 7 anos
Mirassol 51.00 A grande zebra e caçula da edição

Dica: Use o código METROVIP ao se cadastrar na Novibet para bônus exclusivos.

Com informações do Metrópoles

Os Protagonistas Brasileiros

  • Flamengo (Grupo A): O atual detentor do título e tetracampeão. Estreia quarta-feira (08/04) contra o Cusco (PER). O grupo ainda conta com o tradicional Estudiantes (ARG).

  • Palmeiras (Grupo F): Após o vice em 2025, o Alviverde quer o tetra para coroar a era Abel Ferreira. Estreia quarta contra o Junior Barranquilla (COL).

  • Fluminense (Grupo C): Abre a participação brasileira hoje (07/04), às 19h, contra o La Guaira (VEN). O grupo tem a altitude do Bolívar.

  • Corinthians (Grupo E): Agora sob o comando de Fernando Diniz, o Timão busca o bi. Estreia quinta (09/04) contra o Platense (ARG).

  • Cruzeiro (Grupo D): Um retorno épico. O Cabuloso estreia hoje (07/04), às 21h, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) em um grupo que ainda tem o Boca Juniors.

  • Mirassol (Grupo G): A primeira vez ninguém esquece. O time paulista debuta na quarta-feira contra o Lanús (ARG) dentro de casa.

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