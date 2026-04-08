Samira sai hoje do BBB 26 com 51,24%, a menor rejeição de 2026

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O BBB 26 registrou nesta terça-feira (07/04) o seu paredão mais dramático. Em uma disputa decidida nos décimos, a gaúcha Samira foi eliminada com 51,24% dos votos.

A votação evidenciou a polarização com Jordana, que permaneceu na casa com 47,67%, enquanto Marciele assistiu à disputa de camarote, recebendo apenas 1,09%.

O Peso do Novo Sistema

Este ano, a dinâmica dos votos mudou o jogo:

Voto Único (CPF): Vale 70% da média final.

Voto da Torcida (Mutirão): Vale 30% da média final.

Foi essa proporção que garantiu uma disputa tão parelha, permitindo que Samira saísse com um “pé na casa”, tornando-se a eliminada menos rejeitada da edição até agora.

O contraste é gigante quando comparado a Solange Couto, que ainda detém o recorde negativo da temporada com 94,17%.

Com informações do O Globo.

Ranking de Eliminação BBB 26

Veja quem saiu e com qual porcentagem (da maior para a menor):

Participante Porcentagem Status Solange Couto 94,17% Recorde de Rejeição Matheus 79,48% Brigido 77,88% Sarah 69,13% Babu Santana 68,62% Marcelo 68,56% Alberto Cowboy 67,95% Samira 51,24% Menor Rejeição

Enquanto Samira lida com a saída precoce, a casa segue em polvorosa. Ana Paula Renault, que escapou da berlinda, continua surpreendendo o público e já supera sua própria trajetória marcante de dez anos atrás, no BBB 16.