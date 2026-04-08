O BBB 26 registrou nesta terça-feira (07/04) o seu paredão mais dramático. Em uma disputa decidida nos décimos, a gaúcha Samira foi eliminada com 51,24% dos votos.
A votação evidenciou a polarização com Jordana, que permaneceu na casa com 47,67%, enquanto Marciele assistiu à disputa de camarote, recebendo apenas 1,09%.
O Peso do Novo Sistema
Este ano, a dinâmica dos votos mudou o jogo:
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Voto Único (CPF): Vale 70% da média final.
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Voto da Torcida (Mutirão): Vale 30% da média final.
Foi essa proporção que garantiu uma disputa tão parelha, permitindo que Samira saísse com um “pé na casa”, tornando-se a eliminada menos rejeitada da edição até agora.
O contraste é gigante quando comparado a Solange Couto, que ainda detém o recorde negativo da temporada com 94,17%.
Com informações do O Globo.
Ranking de Eliminação BBB 26
Veja quem saiu e com qual porcentagem (da maior para a menor):
|Participante
|Porcentagem
|Status
|Solange Couto
|94,17%
|Recorde de Rejeição
|Matheus
|79,48%
|Brigido
|77,88%
|Sarah
|69,13%
|Babu Santana
|68,62%
|Marcelo
|68,56%
|Alberto Cowboy
|67,95%
|Samira
|51,24%
|Menor Rejeição
Enquanto Samira lida com a saída precoce, a casa segue em polvorosa. Ana Paula Renault, que escapou da berlinda, continua surpreendendo o público e já supera sua própria trajetória marcante de dez anos atrás, no BBB 16.