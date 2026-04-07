Saneacre trabalha para normalizar abastecimento de água em Sena Madureira

⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O abastecimento de água em Sena Madureira deverá ser normalizado ainda nesta terça-feira (07), segundo informou o Saneacre. Desde a última sexta-feira (03), os moradores enfrentam desabastecimento devido a uma pane no motor da bomba de captação.

Para resolver o problema, o Saneacre mobilizou uma verdadeira força-tarefa. Foi necessário trazer peças de fora do Acre para realizar o conserto, o que exigiu esforços adicionais da equipe para superar desafios logísticos na instalação.

“Sabemos do transtorno que a falta de água tem causado à população de Sena Madureira. Nossa equipe está trabalhando intensamente para normalizar o abastecimento ainda hoje. As peças necessárias vieram de fora do estado, mas não medimos esforços para superar as dificuldades e restabelecer o serviço o quanto antes”, disse o gerente do órgão no município, Adjerbisson Mendonça.

A expectativa é que, com a instalação das peças, o abastecimento seja retomado já na tarde desta terça-feira, garantindo água para toda a população afetada.

O Saneacre reforça que continuará monitorando o sistema para evitar novos problemas e solicita a compreensão dos moradores durante o período de manutenção.