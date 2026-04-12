Termo de cooperação entre Prefeitura e Hospital Santa Juliana será assinado nesta segunda-feira com recursos de emenda parlamentar

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O fortalecimento da rede de saúde em Rio Branco ganha um importante reforço nesta segunda-feira (13). Às 8h30, no Auditório do Hospital Santa Juliana, será assinado o termo de cooperação técnica e financeira que visa a realização de uma série de procedimentos cirúrgicos na unidade. A iniciativa é fruto de uma emenda parlamentar destinada pelo senador Alan Rick, em articulação direta com a Prefeitura de Rio Branco e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A parceria estabelece um fluxo de atendimento que permitirá ao hospital realizar cirurgias em pacientes que aguardam na fila de espera do município. O uso de recursos federais para custear os procedimentos em hospitais filantrópicos tem sido uma estratégia recorrente para desafogar o sistema público e garantir agilidade no tratamento de casos que demandam intervenção cirúrgica.

Articulação e Investimento

O termo de cooperação detalha as responsabilidades de cada ente envolvido: o senador Alan Rick entra com o aporte financeiro via emenda, enquanto a Prefeitura, através da Semsa, organiza o fluxo de regulação dos pacientes. O Hospital Santa Juliana disponibiliza sua estrutura hospitalar e equipes médicas para a execução dos serviços.

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Para o senador Alan Rick, a destinação do recurso é uma prioridade para garantir dignidade aos cidadãos que sofrem com a espera prolongada. “O objetivo é salvar vidas e garantir que o recurso chegue na ponta, onde o paciente realmente precisa do atendimento”, destacou o parlamentar em agendas anteriores sobre o tema.

Solenidade de Assinatura

O evento de assinatura contará com a presença de gestores da saúde municipal, representantes da diretoria do Hospital Santa Juliana e autoridades políticas. A expectativa é que, após a formalização, o cronograma de cirurgias seja iniciado imediatamente, priorizando as especialidades com maior demanda represada na capital.