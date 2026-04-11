11/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Não perca a volta de Neymar! Saiba onde assistir ao vivo ao jogão entre Santos e Atlético-MG na Vila Belmiro e veja as escalações de Cuca e Domínguez.

Por Redação ContilNet 11/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Veja: Santos x Atlético-MG onde assistir e prováveis escalações com Neymar (11)
⏱️ 2 mins leitura

A Vila Belmiro será o epicentro do futebol brasileiro na noite deste sábado (11). A partir das 20h (horário de Brasília), o Santos recebe o Atlético-MG pela 11ª rodada do Brasileirão em um jogo que promete parar o país. O motivo? A principal dúvida do torcedor hoje é santos x atletico-mg onde assistir para acompanhar de perto o retorno de Neymar Jr. à equipe da Baixada Santista.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O técnico Cuca terá reforços de peso, mas também lida com baixas importantes no elenco. Do outro lado, o Galo de Eduardo Domínguez chega com força máxima para tentar estragar a festa na Vila.

📺 Transmissão ao vivo: Onde assistir ao jogo?

A partida não terá transmissão em TV aberta, o que concentra todo o volume de busca nos canais fechados e pay-per-view. Você pode acompanhar cada lance por:

  • SporTV: Canal por assinatura.

  • Premiere: Sistema de pay-per-view para todo o Brasil.

📋 Prováveis escalações e novidades

O grande destaque do Peixe é o retorno de Neymar e Rony à equipe titular. Por outro lado, Barreal está suspenso e Gabigol passará por procedimento médico, ficando de fora. No Galo, Hulk e os titulares que foram poupados na Sul-Americana estão confirmados.

Provável Santos: * Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Rony, Moisés e Neymar.

Provável Atlético-MG: * Everson; Ruan Tressoldi, Lyanco e Vitor Hugo; Alan Franco, Victor Hugo, Bernard, Cuello e Renan Lodi; Cassierra e Hulk.

⚖️ Equipe de Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

  • VAR: Rafael Traci (SC)

Fonte: Redação ContilNet

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.