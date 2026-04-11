A Vila Belmiro será o epicentro do futebol brasileiro na noite deste sábado (11). A partir das 20h (horário de Brasília), o Santos recebe o Atlético-MG pela 11ª rodada do Brasileirão em um jogo que promete parar o país. O motivo? A principal dúvida do torcedor hoje é santos x atletico-mg onde assistir para acompanhar de perto o retorno de Neymar Jr. à equipe da Baixada Santista.
O técnico Cuca terá reforços de peso, mas também lida com baixas importantes no elenco. Do outro lado, o Galo de Eduardo Domínguez chega com força máxima para tentar estragar a festa na Vila.
📺 Transmissão ao vivo: Onde assistir ao jogo?
A partida não terá transmissão em TV aberta, o que concentra todo o volume de busca nos canais fechados e pay-per-view. Você pode acompanhar cada lance por:
SporTV: Canal por assinatura.
Premiere: Sistema de pay-per-view para todo o Brasil.
📋 Prováveis escalações e novidades
O grande destaque do Peixe é o retorno de Neymar e Rony à equipe titular. Por outro lado, Barreal está suspenso e Gabigol passará por procedimento médico, ficando de fora. No Galo, Hulk e os titulares que foram poupados na Sul-Americana estão confirmados.
Provável Santos: * Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Rony, Moisés e Neymar.
Provável Atlético-MG: * Everson; Ruan Tressoldi, Lyanco e Vitor Hugo; Alan Franco, Victor Hugo, Bernard, Cuello e Renan Lodi; Cassierra e Hulk.
⚖️ Equipe de Arbitragem
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
Fonte: Redação ContilNet