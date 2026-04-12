12/04/2026
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Sarampo volta a ser preocupação no Brasil após novos casos em 2026

Casos confirmados no Rio de Janeiro e em São Paulo têm origem fora do território nacional, mas ameaçam controle epidemiológico

Por Redação ContilNet 12/04/2026
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Sarampo volta a ser preocupação no Brasil após novos casos em 2026
Vacinação tríplice viral é a principal defesa contra o avanço do sarampo no Brasil/ Foto: Reprodução
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A vigilância epidemiológica brasileira está em estado de atenção. O ressurgimento de casos de sarampo em 2026 reacendeu o debate sobre a vulnerabilidade do país e o risco de a doença voltar a circular de forma sustentada em território nacional. Após um controle rigoroso, casos importados do vírus voltaram a aparecer, colocando autoridades e especialistas em alerta.

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Os números detalham o cenário: em 2025, o Brasil confirmou 38 infecções, todas oriundas do exterior. Neste início de 2026, dois novos registros foram identificados em grandes centros urbanos. No Rio de Janeiro, uma jovem de 22 anos, sem histórico de vacinação, testou positivo. Em São Paulo, o diagnóstico foi em um bebê que havia retornado recentemente de uma viagem a La Paz, região que enfrenta um surto ativo da doença.

Sarampo volta a ser preocupação no Brasil após novos casos em 2026

Meta de saúde prevê que 95% da população receba as duas doses da vacina/ Foto: Reproduçõa

O Desafio da Imunização

A principal preocupação das autoridades sanitárias reside na cobertura vacinal. Embora tenha havido uma recuperação gradual após a pandemia de Covid-19, o Brasil ainda busca atingir o patamar de segurança: 95% de vacinação com as duas doses da tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola).

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A experiência de 2019, quando o país perdeu o certificado internacional de eliminação do sarampo após registrar transmissão sustentada, serve como um aviso histórico. Naquela ocasião, a queda nas taxas de imunização e a entrada de pessoas infectadas vindas de outros países foram os fatores determinantes para o retrocesso.

Prevenção e Contágio

O Ministério da Saúde esclarece que o status epidemiológico atual do Brasil não indica, até o momento, circulação endêmica. Contudo, medidas preventivas — como a vacinação de bloqueio nas áreas afetadas e o rastreamento rigoroso de contatos — já foram implementadas para conter o avanço do vírus.

O sarampo é classificado como uma das doenças mais contagiosas do mundo. Transmitido pelo ar, o vírus pode infectar até 90% das pessoas não imunizadas que tenham contato com um portador. Sintomas como febre, manchas vermelhas e coceira são sinais de alerta, podendo evoluir para quadros graves em crianças e indivíduos com imunidade baixa. Como a transmissão ocorre antes mesmo das erupções cutâneas surgirem, a vacinação em massa permanece como a única estratégia eficaz de proteção.

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