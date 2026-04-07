Sebrae lança 13ª edição do Prêmio de Jornalismo; veja como participar

O tema principal do prêmio é o empreendedorismo com foco nos pequenos negócios

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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou, nesta terça-feira (7), data em que se comemora o Dia do Jornalista, a 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), um dos principais prêmios de jornalismo do Brasil.

São quatro categorias para os profissionais da imprensa: texto, áudio, vídeo e fotojornalismo, além da categorial Jornalismo Universitário para os estudantes.

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As inscrições estão abertas pelo site www.premiosebraejornalismo.com.br. Para participar, os conteúdos jornalísticos precisam ter sido veiculados entre 9 de junho de 2025 e 7 de junho de 2026. As inscrições são gratuitas e seguem até 8 de junho de 2026.

O tema principal do prêmio é o empreendedorismo com foco nos pequenos negócios

Veja alguns subtemas interessantes que você pode abordar:

Bioeconomia, Negócios Verdes e Sustentabilidade;

Acesso a Crédito e Gestão Financeira;

Produtividade e Competitividade;

Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial;

Transformação Digital;

Empreendedorismo Feminino;

Políticas Públicas e Legislação;

Inovação e Startups;

Empreendedorismo Social;

Educação Empreendedora.

A etapa estadual do júri acontece em agosto de 2026, a etapa regional em setembro, a etapa nacional em outubro e o evento de premiação nacional em Brasília será realizado em novembro.