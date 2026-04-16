Secretário afirmou ter recebido a "oração" de um militar em missão na guerra no Irã antes de recitá-la para a plateia

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, protagonizou um momento de polêmica e constrangimento durante uma pregação realizada no auditório do Pentágono, nesta quarta-feira (15). Ao conduzir um dos encontros religiosos mensais instituídos por ele mesmo na sede militar, Hegseth recitou um trecho que atribuiu à Bíblia, mas que, na realidade, é um diálogo fictício do clássico cinematográfico “Pulp Fiction”, dirigido por Quentin Tarantino.

Antes de proferir as palavras, o secretário alegou que a “oração” lhe fora enviada por um militar que está atualmente em missão na guerra no Irã.

Cinema x Religião

O texto citado é uma versão modificada do livro de Ezequiel, mundialmente famosa na voz do personagem Jules Winnfield, interpretado por Samuel L. Jackson. No filme de 1994, o personagem recita o discurso que mistura passagens bíblicas reais com invenções do roteiro momentos antes de executar suas vítimas.

A confusão entre a ficção de Hollywood e as escrituras sagradas não passou despercebida. Internautas e analistas rapidamente identificaram a origem do texto, gerando uma enxurrada de críticas à preparação teológica e intelectual do chefe da pasta de Defesa.

Tensões Políticas

O episódio ocorre em um momento diplomático sensível para a Casa Branca. A gafe de Hegseth alimentou a munição de opositores no exato instante em que o presidente Donald Trump intensifica críticas públicas ao Papa Leão XIV.

Para os críticos, a utilização de uma citação ligada a um personagem violento do cinema dentro de um culto oficial no Pentágono é “inapropriada” e “desrespeitosa” com as tradições religiosas militares. Até o momento, o Departamento de Defesa não emitiu um comunicado oficial para comentar o erro do secretário.