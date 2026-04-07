SEE abre Semana da Convivência Escolar com foco no combate ao bullying e cultura de paz

📸 Foto Destaque: Foto: Mardilson Gomes/SEE

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A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) deu início, nesta segunda-feira (6), a uma jornada de conscientização que deve transformar o cotidiano das unidades de ensino no Acre. A Semana Nacional da Convivência Escolar, que se estende até a próxima sexta-feira (10), traz como lema central: “Respeitar, participar e aprender: democracia se constrói na escola”.

A abertura oficial das atividades na capital ocorreu na Escola Frei Heitor Maria Turrini, situada no bairro Cidade do Povo. Uma equipe do Departamento de Segurança Escolar da SEE esteve presente para dar o pontapé inicial às ações, que visam resultados práticos na prevenção de situações de discriminação, violência e, especificamente, o combate ao bullying e ao cyberbullying.

União contra a Violência

A iniciativa faz parte de uma diretriz do Ministério da Educação (MEC), por meio do Programa Escola que Protege. Segundo Alyne Brandão, representante do Departamento de Segurança Escolar da SEE, o Acre está totalmente integrado ao movimento nacional. “Precisamos criar esse discurso coletivo. Todas as escolas foram convidadas a executar a programação de forma sistematizada e sincrônica”, explicou a professora.

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Para o diretor da unidade na Cidade do Povo, professor Antônio Francisco da Silva Lima, a cultura de paz não pode ser algo passageiro. “Essas ações têm que ser contínuas para que possamos nos tornar um ambiente seguro”, destacou.

Voz dos Estudantes

O impacto positivo da semana já é sentido entre os alunos. Maria Vitória Feitosa, estudante do 9º ano, reforçou que o ambiente escolar ganha com a socialização e o aprendizado livre de preconceitos. “Temos que combater a discriminação, pois a escola é a nossa segunda casa”, afirmou a jovem.

Programação e Caminhada

Ao longo de toda a semana, os estudantes participarão de um cronograma diversificado que inclui:

Concursos de poesia;

Palestras educativas;

Dinâmicas de grupo e debates.

A grande culminância do projeto acontece na sexta-feira (10), quando as escolas realizarão caminhadas em suas respectivas regionais, levando para as ruas a mensagem de empatia e harmonia que foi trabalhada dentro das salas de aula.