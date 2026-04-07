07/04/2026
ContilPop
Veja: Virginia reage a declaração de Vini Jr. após rumores de crise
Brasil e Colômbia: Anitta anuncia parceria histórica com Shakira
Novo documentário mostra o rosto do filho de Suzane
Zé Felipe manda recado para Virginia em seu aniversário
Esposa de Terry Crews revela diagnóstico de Parkinson
Chaiany abre o jogo sobre relação com Babu Santana
Pai de Ana Paula Renault está internado em estado grave
Luísa Sonza desabafa sobre pressão de fãs e saúde mental
Gesto de Tatá Werneck torna Páscoa do retiro mais doce
Missão à Lua ficará incomunicável com a Terra por 40 minutos

SEE abre Semana da Convivência Escolar com foco no combate ao bullying e cultura de paz

Escolas de todas as regionais realizam atividades simultâneas sob o tema "Respeitar, participar e aprender"

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
SEE abre Semana da Convivência Escolar com foco no combate ao bullying e cultura de paz
Equipe da SEE e gestores abriram a Semana da Convivência Escolar na Escola Frei Heitor Maria Turrini
📸 Foto Destaque: Foto: Mardilson Gomes/SEE
⏱️ 2 minutos de leitura

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) deu início, nesta segunda-feira (6), a uma jornada de conscientização que deve transformar o cotidiano das unidades de ensino no Acre. A Semana Nacional da Convivência Escolar, que se estende até a próxima sexta-feira (10), traz como lema central: “Respeitar, participar e aprender: democracia se constrói na escola”.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A abertura oficial das atividades na capital ocorreu na Escola Frei Heitor Maria Turrini, situada no bairro Cidade do Povo. Uma equipe do Departamento de Segurança Escolar da SEE esteve presente para dar o pontapé inicial às ações, que visam resultados práticos na prevenção de situações de discriminação, violência e, especificamente, o combate ao bullying e ao cyberbullying.

SEE 2

Atividades buscam prevenir casos de bullying e promover a harmonia entre alunos e professores/ Foto: Mardilson Gomes/SEE

União contra a Violência

A iniciativa faz parte de uma diretriz do Ministério da Educação (MEC), por meio do Programa Escola que Protege. Segundo Alyne Brandão, representante do Departamento de Segurança Escolar da SEE, o Acre está totalmente integrado ao movimento nacional. “Precisamos criar esse discurso coletivo. Todas as escolas foram convidadas a executar a programação de forma sistematizada e sincrônica”, explicou a professora.

LEIA TAMBÉM: 

Stella Maria Rodrigues comemora 42 anos de carreira homenageando Paulo Gustavo

Equipe de Gabriela coloca em dúvida amizade com Chaiany ao pedir eliminação da sister

Briga de pagodeiro com a esposa vira caso de polícia; portal LeoDias descobre detalhes inéditos

Para o diretor da unidade na Cidade do Povo, professor Antônio Francisco da Silva Lima, a cultura de paz não pode ser algo passageiro. “Essas ações têm que ser contínuas para que possamos nos tornar um ambiente seguro”, destacou.

Voz dos Estudantes

O impacto positivo da semana já é sentido entre os alunos. Maria Vitória Feitosa, estudante do 9º ano, reforçou que o ambiente escolar ganha com a socialização e o aprendizado livre de preconceitos. “Temos que combater a discriminação, pois a escola é a nossa segunda casa”, afirmou a jovem.

SEE 3

Programação conta com palestras e dinâmicas coordenadas pelo Departamento de Segurança Escolar/ Foto: Mardilson Gomes/SEE

Programação e Caminhada

Ao longo de toda a semana, os estudantes participarão de um cronograma diversificado que inclui:

  • Concursos de poesia;

  • Palestras educativas;

  • Dinâmicas de grupo e debates.

A grande culminância do projeto acontece na sexta-feira (10), quando as escolas realizarão caminhadas em suas respectivas regionais, levando para as ruas a mensagem de empatia e harmonia que foi trabalhada dentro das salas de aula.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.