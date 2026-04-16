16/04/2026
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Seis pessoas são presas por envolvimento na execução de homem na fronteira do Acre

Operação coordenada já capturou seis dos oito suspeitos em Assis Brasil, Rio Branco e Epitaciolândia

Por Fhagner Soares, ContilNet 16/04/2026
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Seis pessoas são presas por envolvimento na execução de homem na fronteira do Acre
Polícia Civil conclui inquérito sobre a morte de Michael John Damascena, o "Baiano"/ Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por intermédio da Delegacia-Geral de Assis Brasil, anunciou nesta quinta-feira (16) a conclusão do inquérito policial que investigava a morte de Michael John Damascena de Almeida, o “Baiano”. O homicídio, registrado em outubro de 2025, foi motivado por uma violenta disputa entre organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

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O trabalho investigativo revelou que a execução de Michael John foi planejada como um “acerto de contas”. Segundo a polícia, a vítima possuía histórico de ligação com uma facção e teria participado, anteriormente, de atentados contra lideranças do grupo rival. Esse histórico de agressões o tornou alvo preferencial dos executores, que orquestraram o crime como forma de vingança.

Investigação e Capturas

A equipe de inteligência da PCAC realizou um monitoramento rigoroso, que permitiu individualizar a conduta de cada um dos oito participantes identificados no crime. Com as provas reunidas, o Judiciário deferiu os mandados de prisão preventiva baseados na periculosidade dos agentes.

Em uma operação coordenada em diferentes cidades, seis alvos já foram localizados e presos:

  • Três prisões em Assis Brasil;

  • Duas prisões em Rio Branco;

  • Uma prisão em Epitaciolândia.

Foragidos

Apesar do êxito na captura da maioria dos envolvidos, a Polícia Civil informou que dois suspeitos ainda não foram localizados. As diligências e buscas continuam em todo o estado para cumprir os mandados restantes e encerrar definitivamente o caso.

A PCAC reafirma o compromisso com a segurança da população de fronteira e destaca que a elucidação de crimes contra a vida é prioridade para combater o avanço das organizações criminosas no Acre.

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