Semana será de calor abafado e chuvas passageiras no Acre, diz Friale

📸 Foto Destaque: Sergio Vale

⏱️ 2 minutos de leitura 🔍 Fato Checado ⚕️ Revisado por Especialista

A semana entre os dias 6 e 12 de abril será de calor abafado e chuvas diárias, em geral, passageiras e pontuais. A previsão foi divulgada pelo pesquisador Davi Friale no site O Tempo Aqui.

Friale destaca que em alguns municípios podem ocorrer chuvas fortes, com raios e rajadas moderadas de vento.

“Assim, não há, no momento, nenhuma perspectiva atmosférica para alertas de temporais, embora tais fenômenos não estejam descartados, mas de forma isolada”, disse.

LEIA TAMBÉM: Previsão do tempo: Segunda-feira será de sol, calor e chuvas passageiras no Acre

As temperaturas permanecem, em média, relativamente altas, com mínimas entre 21 e 24ºC, pela manhã, e máximas, à tarde, entre 29 e 33ºC.

“A umidade do ar, com mínimas diárias, entre 50 e 65%, e máximas, entre 90 e 100%, proporcionam sensação térmica mais elevada do que a temperatura real, ou seja, causando um certo desconforto, principalmente durante o dia, quando o suor do corpo humano não consegue evaporar, evitando o resfriamento”, aponta Friale.

Previsão para os rios do Acre

O pesquisador destacou que a tendência natural durante a semana é de que os níveis dos rios diminuam, mas ainda estão elevados.

“Até o momento, não há condições meteorológicas favoráveis à incursão de onda de frio polar significativa no Acre, pelo menos até o próximo dia 15 de abril. Tais condições favoráveis são uma razoável diferença de pressão atmosférica entre o Acre, com baixa pressão (calor), e o sul do continente, com alta pressão (muito frio), ou seja, o calor real, no estado, normalmente, deverá superar 33ºC, com elevada umidade do ar, o que, não está ocorrendo”, afirma.