Aprenda a cultivar Fruta Antiga e lucrar milhões com vinho no Stardew

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A Fruta Antiga é amplamente considerada a cultura mais valiosa de Stardew Valley. Diferente de outras plantas, ela não precisa ser replantada após a colheita, produzindo frutos infinitamente a cada 7 dias (desde que o clima permita).

Em 2026, com as atualizações mais recentes, as estratégias para obtê-la se tornaram ainda mais cruciais para o progresso do jogador.

Como Obter a Semente Antiga

Você não encontrará essas sementes no Armazém do Pierre. Existem dois caminhos principais:

O Artefato: Encontre a “Semente Antiga” (artefato) cavando minhocas, pescando baús ou matando monstros nas Minas. Doe ao Museu para receber o pacote de sementes plantáveis e a receita para fabricar mais. Gerador de Sementes: Coloque qualquer fruta no Gerador. Há uma chance de 0,5% de vir uma Semente Antiga. Se já tiver uma fruta, processe-a para multiplicar suas sementes.

Com informações do TechTudo.

Estratégia de Plantio: Onde cultivar?

Na Fazenda: Só cresce na Primavera, Verão e Outono. Atenção: Ela morre no primeiro dia do Inverno.

Na Estufa ou Ilha Gengibre: O cenário ideal. Nestes locais, a planta nunca morre, garantindo colheitas semanais para sempre.

Dica de Ouro: O ciclo inicial de crescimento é de 28 dias. Use fertilizantes de crescimento rápido para acelerar a primeira colheita.

Maximizando o Lucro: O Poder do Vinho

Vender a fruta pura já garante um bom dinheiro, mas o segredo da riqueza está no Barril. Transformar a fruta em vinho triplica o seu valor base.

Produto Qualidade Preço Base Com Profissão Artesão (+40%) Fruta Pura Irídio 1.100 ouros 1.210 ouros Vinho Comum 1.650 ouros 2.310 ouros Vinho Envelhecido Irídio 3.300 ouros 4.620 ouros

Como Envelhecer: Após produzir o vinho no barril, coloque-o nos Barris de Envelhecimento (Casks) dentro da adega da sua casa (último upgrade da residência). O processo para atingir a qualidade de Irídio leva dois meses dentro do jogo, mas o retorno financeiro é o maior do simulador.

Presentes e Amizade

A Fruta Antiga é um excelente presente para quase todos na Vila Pelicano.