A Fruta Antiga é amplamente considerada a cultura mais valiosa de Stardew Valley. Diferente de outras plantas, ela não precisa ser replantada após a colheita, produzindo frutos infinitamente a cada 7 dias (desde que o clima permita).
Em 2026, com as atualizações mais recentes, as estratégias para obtê-la se tornaram ainda mais cruciais para o progresso do jogador.
Como Obter a Semente Antiga
Você não encontrará essas sementes no Armazém do Pierre. Existem dois caminhos principais:
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O Artefato: Encontre a “Semente Antiga” (artefato) cavando minhocas, pescando baús ou matando monstros nas Minas. Doe ao Museu para receber o pacote de sementes plantáveis e a receita para fabricar mais.
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Gerador de Sementes: Coloque qualquer fruta no Gerador. Há uma chance de 0,5% de vir uma Semente Antiga. Se já tiver uma fruta, processe-a para multiplicar suas sementes.
Com informações do TechTudo.
Estratégia de Plantio: Onde cultivar?
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Na Fazenda: Só cresce na Primavera, Verão e Outono. Atenção: Ela morre no primeiro dia do Inverno.
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Na Estufa ou Ilha Gengibre: O cenário ideal. Nestes locais, a planta nunca morre, garantindo colheitas semanais para sempre.
Dica de Ouro: O ciclo inicial de crescimento é de 28 dias. Use fertilizantes de crescimento rápido para acelerar a primeira colheita.
Maximizando o Lucro: O Poder do Vinho
Vender a fruta pura já garante um bom dinheiro, mas o segredo da riqueza está no Barril. Transformar a fruta em vinho triplica o seu valor base.
|Produto
|Qualidade
|Preço Base
|Com Profissão Artesão (+40%)
|Fruta Pura
|Irídio
|1.100 ouros
|1.210 ouros
|Vinho
|Comum
|1.650 ouros
|2.310 ouros
|Vinho Envelhecido
|Irídio
|3.300 ouros
|4.620 ouros
Como Envelhecer: Após produzir o vinho no barril, coloque-o nos Barris de Envelhecimento (Casks) dentro da adega da sua casa (último upgrade da residência). O processo para atingir a qualidade de Irídio leva dois meses dentro do jogo, mas o retorno financeiro é o maior do simulador.
Presentes e Amizade
A Fruta Antiga é um excelente presente para quase todos na Vila Pelicano.
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Quem Ama/Gosta: A maioria dos aldeões, especialmente Pam, Linus e Leah.
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Quem Odeia: Abigail, Haley, Jas e Vincent. Guarde suas frutas para os outros!